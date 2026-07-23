La chaîne de supermarchés américaine Albertsons s'apprête à connaître sa pire journée après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

23 juillet - ** L'action du distributeur alimentaire américain Albertsons ACI.N s'effondre de 20,3 %, atteignant son plus bas niveau depuis six ans à 11,64 dollars

** Si cette baisse se confirme, le titre est en passe de connaître sa pire journée de son histoire ** La société révise à la baisse ses prévisions annuelles , confrontée à la prudence des consommateurs dans un contexte d’incertitude macroéconomique

** La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires annuel à périmètre constant recule de 0,5 % à 1,5 %, contre une fourchette précédente allant d'une stagnation à une hausse de 1 %

** La société prévoit un BPA ajusté annuel compris entre 1,75 et 1,85 dollar, contre une prévision antérieure de 2,22 à 2,32 dollars

** Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre s’élève à 24,94 milliards de dollars, contre des estimations de 24,82 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** ACI annonce par ailleurs que sa directrice financière, Sharon McCollam, prévoit de prendre sa retraite dans le courant de l'année

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de près de 15 % depuis le début de l'année