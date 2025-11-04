La chaîne de restaurants Cava réduit à nouveau ses prévisions de ventes en raison d'une demande inégale

(Ajoute les marges du troisième trimestre au paragraphe 6) par Anshi Sancheti

La chaîne de restaurants méditerranéens Cava Group CAVA.N a réduit mardi ses prévisions de croissance des ventes annuelles à magasins comparables pour la deuxième fois cette année, signalant la morosité des dépenses des clients soucieux de leur budget.

Les actions de la société ont baissé de 4 % après la cloche.

La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires annuel des restaurants augmente de 3 à 4 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse de 4 à 6 %.

Les marques de restauration rapide telles que Chipotle Mexican Grill CMG.N et Cava ont mis en garde contre les pressions sur les marges et le ralentissement de la demande, tandis que les chaînes de restauration rapide telles que Burger King et Domino's Pizza DPZ.N ont gagné en se concentrant sur les menus à valeur ajoutée.

Les clients âgés de 25 à 35 ans sont également sous pression et réduisent leurs dépenses en raison de la hausse du chômage, de la reprise du remboursement des prêts étudiants et de l'augmentation des loyers, a déclaré à Reuters la directrice financière de Cava, Tricia Tolivar, faisant écho aux commentaires des dirigeants de Chipotle la semaine dernière.

La marge bénéficiaire trimestrielle de Cava au niveau des restaurants est tombée à 24,6 %, contre 25,6 % l'année précédente, en partie à cause de l'augmentation des dépenses liées à la nourriture, aux boissons et à l'emballage en raison des droits de douane.

La société a également abaissé sa prévision de marge bénéficiaire annuelle au niveau des restaurants à 24,4 %-24,8 %, contre 24,8 %-25,2 %.

"Pour le trimestre en cours, l'impact des droits de douane est d'environ 20 points de base, principalement pour le bœuf importé que nous servons à nos clients tous les jours", a déclaré Tricia Tolivar.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est élevé à 289,8 millions de dollars, inférieur aux estimations de 292,59 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Cava a affiché un bénéfice trimestriel de 12 cents par action pour la période se terminant le 5 octobre, contre 13 cents estimés par les analystes.