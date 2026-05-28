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La chaîne de grands magasins Kohl's réaffirme ses objectifs annuels
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 14:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction visant à supprimer la mention selon laquelle le directeur général aurait présenté de nouveaux articles)

Kohl's KSS.N a maintenu ses objectifs annuels après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel conforme aux estimations, les efforts de la chaîne de grands magasins pour réduire ses coûts et élargir ses gammes de produits commençant à porter leurs fruits.

Les actions de la société ont progressé d'environ 10 % en pré-ouverture, après avoir brièvement doublé de valeur l'année dernière à la suite d'une remontée digne d'une "action meme".

Parallèlement, Kohl's a relancé des catégories telles que les bijoux et les accessoires et a élargi son partenariat avec Sephora afin de reconquérir ses clients fidèles et d'attirer une clientèle plus jeune.

La société a déclaré qu'elle s'attendait toujours à ce que son chiffre d'affaires annuel reste stable ou baisse de 2 % au maximum. Elle table également sur un bénéfice par action annuel compris entre 1,00 et 1,60 dollar.

La société a enregistré un chiffre d'affaires net de 3 milliards de dollars au premier trimestre, conforme aux estimations, selon les données compilées par LSEG.

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