La chaîne de bijouterie Claire's au Royaume-Uni est prête à être placée sous administration judiciaire, 2 150 emplois sont menacés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise britannique de la chaîne de bijouterie Claire's est sur le point d'être placée sous administration judiciaire, ce qui menace plus de 2 150 emplois, a-t-on appris mercredi.

Claire's Accessories UK Ltd, l'exploitant des 306 magasins Claire's au Royaume-Uni et en Irlande, a déclaré avoir déposé une notification d'intention de nommer des administrateurs auprès de la High Court, une procédure qui précède un processus formel d'insolvabilité.

Cette démarche intervient une semaine après que sa société mère a demandé la protection de la loi sur les faillites aux États-Unis.

Claire's est connue pour ses accessoires tendance et comme destination pour les piercings.

"Cette décision, bien que difficile, s'inscrit dans le cadre de nos efforts visant à protéger la valeur à long terme de Claire's sur tous les marchés", a déclaré le directeur général Chris Cramer.

L'entreprise britannique a déclaré que les praticiens de l'insolvabilité Interpath devraient être officiellement nommés en tant qu'administrateurs conjoints dans les prochains jours.

Les magasins Claire's du Royaume-Uni resteront ouverts et poursuivront leurs activités. Les employés des magasins conserveront leur poste.

"Au cours des prochaines semaines, nous nous efforcerons d'assurer la continuité de l'exploitation de tous les magasins aussi longtemps que possible, tout en évaluant les options qui s'offrent à l'entreprise", a déclaré Will Wright, directeur général d'Interpath au Royaume-Uni.

"Il s'agit notamment d'étudier la possibilité d'une vente qui assurerait un avenir à cette marque très appréciée."