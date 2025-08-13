 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 810,50
+0,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La chaîne de bijouterie Claire's au Royaume-Uni est prête à être placée sous administration judiciaire, 2 150 emplois sont menacés
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 17:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise britannique de la chaîne de bijouterie Claire's est sur le point d'être placée sous administration judiciaire, ce qui menace plus de 2 150 emplois, a-t-on appris mercredi.

Claire's Accessories UK Ltd, l'exploitant des 306 magasins Claire's au Royaume-Uni et en Irlande, a déclaré avoir déposé une notification d'intention de nommer des administrateurs auprès de la High Court, une procédure qui précède un processus formel d'insolvabilité.

Cette démarche intervient une semaine après que sa société mère a demandé la protection de la loi sur les faillites aux États-Unis.

Claire's est connue pour ses accessoires tendance et comme destination pour les piercings.

"Cette décision, bien que difficile, s'inscrit dans le cadre de nos efforts visant à protéger la valeur à long terme de Claire's sur tous les marchés", a déclaré le directeur général Chris Cramer.

L'entreprise britannique a déclaré que les praticiens de l'insolvabilité Interpath devraient être officiellement nommés en tant qu'administrateurs conjoints dans les prochains jours.

Les magasins Claire's du Royaume-Uni resteront ouverts et poursuivront leurs activités. Les employés des magasins conserveront leur poste.

"Au cours des prochaines semaines, nous nous efforcerons d'assurer la continuité de l'exploitation de tous les magasins aussi longtemps que possible, tout en évaluant les options qui s'offrent à l'entreprise", a déclaré Will Wright, directeur général d'Interpath au Royaume-Uni.

"Il s'agit notamment d'étudier la possibilité d'une vente qui assurerait un avenir à cette marque très appréciée."

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des chars israéliens déployés à la frontière avec la bande de Gaza, le 13 août 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    L'armée israélienne approuve le plan pour la prise de la ville de Gaza
    information fournie par AFP 13.08.2025 18:45 

    L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir "approuvé" le plan pour la prise de la ville de Gaza, la plus grande du territoire palestinien, dans le cadre d'une nouvelle phase de son offensive destinée à vaincre le Hamas et assurer la libération des otages. Des ... Lire la suite

  • ( AFP / ODD ANDERSEN )
    Recettes fiscales : quand les matières premières sauvent les finances de la Suisse
    information fournie par Boursorama avec Media Services 13.08.2025 18:34 

    L'impôt sur le bénéfice des sociétés de négoce de matières premières devrait générer "environ 900 millions" de francs suisses pour 2025. La Suisse a fortement revu à la baisse sa prévision de déficit pour 2025 grâce aux recettes fiscales générées par le négoce ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump (g) et le président russe Vladimir Poutine arrivent pour une réunion à Helsinki, le 16 juillet 2018 ( AFP / Brendan Smialowski )
    Ukraine : l'armée russe accélère, les Européens pressent Trump
    information fournie par AFP 13.08.2025 18:29 

    Les Européens ont pressé mercredi Donald Trump d'amener Vladimir Poutine à accepter un cessez-le-feu en Ukraine, où l'armée russe progresse rapidement. "Nous espérons que le thème central de la réunion" entre Donald Trump et Vladimir Poutine vendredi en Alaska ... Lire la suite

  • Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres
    L'Europe finit dans le vert, espoirs d'un biais accommodant de la Fed
    information fournie par Reuters 13.08.2025 18:24 

    par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mercredi, après la publication de données montrant la résilience des principales économies mais aussi la nécessité pour les banques centrales de rester accommodantes. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,66% ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank