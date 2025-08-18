La chaîne câblée MSNBC va changer de nom pour devenir MS NOW avant la scission prévue, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le réseau câblé MSNBC sera rebaptisé My Source News Opinion World, ou MS NOW, avant la scission prévue de la majeure partie des réseaux câblés de Comcast CMCSA.O NBCUniversal dans le courant de l'année, a rapporté le Wall Street Journal lundi.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer