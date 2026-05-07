 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La chaîne britannique JD Sports estime que Chris Hill, de Nike, « fait un excellent travail »
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 09:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elliott Hill, directeur général de Nike NKE.N , a reçu un vote de confiance de la part de l'un de ses plus gros clients, le distributeur britannique de vêtements de sport JD Sports JD.L , dont le dirigeant a déclaré jeudi qu'il « faisait un excellent travail ».

M. Hill, qui a travaillé chez Nike pendant plus de trente ans, a repris ses fonctions de directeur général en octobre 2024 afin de mener le redressement de l'entreprise, qui avait connu des difficultés en raison d'erreurs stratégiques ayant détérioré ses relations avec les détaillants.

Cependant, 18 mois après le début des efforts de M. Hill pour relancer Nike , le géant des vêtements de sport perd des parts de marché, et Wall Street fait preuve d'une impatience croissante face à ses difficultés à écouler ses stocks et à produire des baskets incontournables.

Les produits Nike représentent environ 45 % des ventes de JD Sports.

Le directeur général de JD, Regis Schultz, a déclaré que la relation entre JD et Nike était « fantastique » et qu'Elliott Hill avait simplement besoin de temps.

« Elliott Hill a pris la bonne décision, à savoir changer la culture d'entreprise pour revenir à une culture d'innovation produit; nous sommes satisfaits de ce qu'il fait », a déclaré M. Schultz à Reuters après la publication des résultats annuels de JD .

Valeurs associées

JD SPORTS FSN
70,220 GBX LSE +3,26%
NIKE -B-
43,850 USD NYSE +1,86%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )
    Legrand poursuit sa croissance rentable au premier trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.05.2026 10:08 

    Legrand a poursuivi au premier trimestre sa croissance à deux chiffres grâce aux centres de données et aux acquisitions, qui ont fait bondir son bénéfice net et son chiffre d'affaires, lui permettant de confirmer ses objectifs pour 2026, a-t-il annoncé jeudi. Le ... Lire la suite

  • LISI : Les résistances sont proches
    LISI : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 07.05.2026 10:05 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Élections locales au Royaume-Uni: ouverture des bureaux de vote à Londres
    Élections locales au Royaume-Uni: ouverture des bureaux de vote à Londres
    information fournie par AFP Video 07.05.2026 09:59 

    Un bureau de vote ouvre ses portes à la Westminster Chapel, à Londres, alors que les Britanniques commencent à voter lors d'élections locales qui devraient accentuer la pression sur le Premier ministre travailliste, Keir Starmer, déjà en difficulté, et mettre en ... Lire la suite

  • Le groupe sud-coréen BTS salue ses fans depuis le balcon du palais présidentiel mexicain
    Le groupe sud-coréen BTS salue ses fans depuis le balcon du palais présidentiel mexicain
    information fournie par AFP Video 07.05.2026 09:58 

    Quelques 50.000 fans du groupe sud-coréen de K-pop BTS, actuellement en tournée mondiale, se rassemblent sur l'immense place du Zocalo, devant le palais présidentiel de Mexico, pour voir les membres du groupe. Ces derniers saluent depuis le balcon principal après ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank