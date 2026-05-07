La chaîne britannique JD Sports estime que Chris Hill, de Nike, « fait un excellent travail »

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Elliott Hill, directeur général de Nike NKE.N , a reçu un vote de confiance de la part de l'un de ses plus gros clients, le distributeur britannique de vêtements de sport JD Sports JD.L , dont le dirigeant a déclaré jeudi qu'il « faisait un excellent travail ».

M. Hill, qui a travaillé chez Nike pendant plus de trente ans, a repris ses fonctions de directeur général en octobre 2024 afin de mener le redressement de l'entreprise, qui avait connu des difficultés en raison d'erreurs stratégiques ayant détérioré ses relations avec les détaillants.

Cependant, 18 mois après le début des efforts de M. Hill pour relancer Nike , le géant des vêtements de sport perd des parts de marché, et Wall Street fait preuve d'une impatience croissante face à ses difficultés à écouler ses stocks et à produire des baskets incontournables.

Les produits Nike représentent environ 45 % des ventes de JD Sports.

Le directeur général de JD, Regis Schultz, a déclaré que la relation entre JD et Nike était « fantastique » et qu'Elliott Hill avait simplement besoin de temps.

« Elliott Hill a pris la bonne décision, à savoir changer la culture d'entreprise pour revenir à une culture d'innovation produit; nous sommes satisfaits de ce qu'il fait », a déclaré M. Schultz à Reuters après la publication des résultats annuels de JD .