La chaîne britannique ITV affirme qu'elle poursuit des négociations « actives » avec Sky

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La chaîne britannique ITV a déclaré jeudi qu'elle poursuivait des « discussions actives » en vue de céder sa division médias et divertissement à Sky, filiale de Comcast, tout en prévoyant une hausse de ses recettes publicitaires grâce à la Coupe du monde qui se déroulera en juin et juillet.