La chaîne américaine de burritos Chipotle ouvre son premier restaurant au Mexique

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Chipotle Mexican Grill CMG.N va ouvrir son premier restaurant au Mexique, dans l'État de Nuevo León, situé à la frontière nord du pays, a annoncé mardi l'opérateur local Alsea.

Alsea ALSEA.MX , dont le portefeuille comprend Domino's Pizza, Starbucks et Burger King en Europe et en Amérique latine, exploite plus de 4 830 établissements et sera le partenaire de développement et d'expansion de la chaîne californienne.

* Le premier restaurant ouvrira ses portes jeudi dans l’État de Nuevo León, situé à la frontière avec les États-Unis.

* “L’ouverture de ce premier restaurant marque le début de la stratégie de croissance de Chipotle au Mexique”, a déclaré Alsea dans un communiqué.

* La multinationale a également souligné que le marché mexicain présentait “un fort potentiel pour le développement de propositions innovantes dans le secteur de la restauration rapide”.

* Chipotle exploite actuellement plus de 4 100 établissements à travers le monde, proposant des menus composés de burritos, de bols, de tacos et de salades.

* Alsea est présente au Mexique, en Espagne, en Argentine, en Colombie, au Chili, au Paraguay, en France, au Portugal, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Uruguay.