La chaîne affirme que la décision prise par l'administration Trump à l'encontre de l'émission-débat « The View » d'ABC est nulle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur le dépôt de la demande; pas de commentaire immédiat de la FCC; contexte dans les paragraphes 4 à 11) par David Shepardson

La chaîne ABC, propriété de Disney, a déclaré vendredi que les efforts de l'administration Trump visant à soumettre son talk-show de journée « The View » aux règles fédérales d'égalité de temps d'antenne pour les candidats politiques étaient invalides et menaçaient les droits à la liberté d'expression de la chaîne. En février, laCommission fédérale des communications (FCC) a déclaré qu'elle enquêtait pour déterminer si «The View » avait enfreint les règles d'égalité de temps d'antenne lors d'entretiens avec des candidats politiques, à la suite d'une apparition de James Talarico, candidat démocrate au Sénat américain. La FCC a déclaré que les talk-shows télévisés diffusés en journée et en fin de soirée ne sont plus considérés comme des programmes d'information « authentiques » exemptés de cette règle.

La règle du temps d'antenne équitable, qui remonte aux années 1930, impose aux programmes de divertissement diffusés à la télévision d'accorder un temps d'antenne équivalent aux candidats politiques briguant le même mandat.

Dans un document adressé à la FCC et rendu public vendredi, ABC a déclaré que les mesures de la FCC outrepassaient ses compétences et « menaçaient de bouleverser des décennies de jurisprudence et de pratique établies et de restreindre la liberté d'expression critique protégée, tant en ce qui concerne « The View » que de manière plus générale ».

Ce document constitue une vive réprimande à l'encontre des efforts de l'administration Trump visant à sévir contre les chaînes de télévision. Le président Donald Trump a exigé à plusieurs reprises que la FCC retire leurs licences de diffusion aux stations ABC.

« Les gouvernements sont libres de critiquer les discours privés, mais pas de les imposer ou de les réprimer », a déclaré ABC. « Ce qui présente un intérêt journalistique pour la FCC d'aujourd'hui ne présentera peut-être pas d'intérêt pour la FCC de la prochaine administration. »

En mars, l’agence a ordonné à ABC de demander une décision confirmant que « The View » était un véritable programme d’information.

ABC a rappelé que la FCC avait déclaré en 2002 que l'émission relevait de cette catégorie et a souligné que des centaines de candidats politiques y avaient participé depuis lors.

Au cours de ses deux dernières saisons, « The View » a invité plusieurs républicains, dont le vice-président JD Vance et l’ancien conseiller de Trump, Elon Musk, à participer à l’émission, mais ceux-ci ont décliné l’invitation.

Le président de la FCC, Brendan Carr, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Il a ordonné le mois dernier un réexamen anticipé des licences des huit chaînes ABC de Disney, au lendemain de la demande de Trump visant à ce que Jimmy Kimmel , animateur d’une émission de fin de soirée sur ABC , soit licencié pour une blague. La FCC n’a pas révoqué de licence de diffusion depuis plus de quarante ans.

Anna Gomez, seule commissaire démocrate de la FCC, a salué la décision de Disney. « Ce dont le public se souviendra, c’est qui s’est conformé d’emblée et qui a riposté. Je suis heureuse que Disney choisisse le courage plutôt que la capitulation », a-t-elle déclaré dans un communiqué.