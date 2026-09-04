La CGT Airbus soutient la grève en Espagne et prépare une mobilisation en France

Le syndicat dénonce la politique salariale et les méthodes de la direction du groupe, tout en appelant les salariés français à se préparer à l'action.

La CGT Airbus annonce son soutien aux salariés du groupe engagés dans une grève illimitée en Espagne et affirme travailler à l'organisation d'une mobilisation et d'une grève sur les sites français.

Le syndicat accuse la direction d'Airbus d'avoir évoqué un gel des embauches et des transferts d'activités vers d'autres pays en réponse au mouvement espagnol. Il critique également la politique salariale menée en France et la remise en cause du télétravail.

La CGT dénonce par ailleurs le plan de rachat d'actions de 5 MdsEUR et réclame un meilleur partage des richesses. Elle appelle les salariés d'Airbus en France à se préparer à une mobilisation dans le cadre des actions nationales prévues le 29 septembre.

Le titre Airbus progressait de 1,5%, autour des 200 euros, peu avant 16h à Paris.