Dans l'Aude, l'incendie de Puilaurens stable mais "pas encore fixé"

Un avion Bombardier Dash 8 Q400 MR largue du produit retardant sur un feu de forêt près de Puilaurens, le 5 septembre 2026 dans l'Aude ( AFP / Valentine CHAPUIS )

La surface parcourue par l'incendie de Puilaurens, dans l'Aude, est restée stable à 225 hectares sur toute la journée de samedi, mais le sinistre reste "actif", notamment sur certains points chauds "inaccessibles", a indiqué la préfecture.

"Bien que le feu soit peu virulent, il demeure très difficile d'accès ce qui rend le travail des pompiers particulièrement ardu", note la préfecture de l'Aude dans un communiqué.

Pour atteindre certaines zones encore actives, les soldats du feu ont dû aménager 5,5 km de pistes, ajoute-t-elle.

Un feu de forêt près de Puilaurens, le 5 septembre 2026 dans l'Aude ( AFP / Valentine CHAPUIS )

"La situation exige le maintien de moyens importants: 350 pompiers (...), 30 gendarmes, 100 véhicules" ainsi que deux hélicoptères bombardiers d'eau, deux Dash et 2 Canadairs déployés dans la journée", poursuivent les pouvoirs publics.

La commune de Puilaurens, située à une cinquantaine de kilomètres au sud de Carcassonne, compte notamment sur son territoire le château du même nom, l'une des sept forteresses royales du Languedoc classées fin juillet au patrimoine mondial de l'Unesco, évacué par précaution vendredi soir, ainsi qu'une trentaine d'habitants.

Des véhicules de pompiers stationnés stationnés à un poste de commandement lors d'un feu de forêt près de Puilaurens, le 5 septembre 2026 dans l'Aude ( AFP / Valentine CHAPUIS )

"Aucune habitation n'est menacée et le château de Puilaurens est protégé", rassure samedi soir la préfecture au terme d'une journée qui s'annonçait compliquée au vu des prévisions faisant état de vent et de températures élevées.

Le déploiement rapide d'importants moyens humains et aériens, peu après l'apparition des flammes aux alentours de 16H00 vendredi, "a permis de préserver plusieurs centaines d'hectares", a estimé samedi matin la porte-parole du SDIS 11 (les pompiers du département).

L'Aude figure parmi les sept départements français placés en vigilance orange canicule jusqu'à dimanche.

Deux soldats du feu ont été "légèrement blessés" vendredi, selon la préfecture.