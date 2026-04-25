La CFTC intente un procès contre l'État de New York pour empêcher la réglementation des marchés de prédiction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration commune du gouverneur de New York et du procureur général de New York, paragraphes 4 et 5) par Jonathan Stempel

La Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC) a poursuivi l'État de New York vendredi, accusant ce dernier d'empiéter sur sa compétence en matière de réglementation des marchés de prédiction en intentant des poursuites contre Coinbase Financial Markets COIN.O et Gemini Titan GEMI.O pour promotion des jeux d'argent.

Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan, la CFTC a déclaré que la procédure judiciaire déposée le 21 avril par la procureure générale de New York, Letitia James, “empiète sur le dispositif fédéral exclusif conçu par le Congrès” pour superviser les marchés des dérivés sur matières premières, y compris les marchés de prédiction.

La CFTC a engagé des poursuites similaires le 2 avril contre l'Arizona, le Connecticut et l'Illinois.

Dans une déclaration commune, Letitia James et la gouverneure de New York Kathy Hochul, toutes deux démocrates, ont accusé l’administration du président républicain Donald Trump de “privilégier les grandes entreprises” au détriment des intérêts des consommateurs et des New-Yorkais.

“Les lois new-yorkaises sur les jeux d’argent sont conçues pour protéger les consommateurs, qu’ils placent des paris sur un marché de prédiction ou dans un casino”, ont-elles déclaré. “Lorsque des plateformes de jeux d’argent, y compris les marchés de prédiction, enfreignent nos lois, nous n’hésiterons pas à leur demander des comptes. Nous sommes impatientes de continuer à défendre nos lois devant les tribunaux.”

Les marchés de prédiction permettent aux gens de parier sur l'issue d'événements tels que les compétitions sportives et les élections, par le biais de contrats dits “contrats d'événement”.

Ils ont connu un regain de popularité depuis que leurs probabilités en temps réel se sont révélées plus précises que les sondages pour prédire la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine de 2024.

James a affirmé que Coinbase et Gemini auraient dû obtenir des licences de la Commission des jeux de l'État de New York pour exploiter leurs marchés de prédiction dans l'État.

Elle a qualifié les contrats d'événement de ces sociétés basées à Manhattan de “jeux d'argent par excellence”, car les résultats des événements échappent au contrôle des parieurs ou relèvent du hasard.

James s'est également opposée à ce que Coinbase et Gemini ouvrent leurs plateformes aux jeunes âgés de 18 à 20 ans, alors qu'une loi de l'État fixe l'âge minimum à 21 ans pour les paris sportifs sur mobile.

La société mère de Gemini, Gemini Space Station, est dirigée par les jumeaux milliardaires Tyler Winklevoss et Cameron Winklevoss, qui occupent respectivement les fonctions de directeur général et de président.

Un autre opérateur de marchés de prédiction, Kalshi, a poursuivi la commission des jeux de New York en octobre afin de bloquer de manière préventive toute interdiction des contrats sur les événements. Cette affaire est toujours en cours.