La CFTC américaine obtient une décision condamnant un ancien résident de New York à payer 288 millions de dollars

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La Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC) a annoncé lundi avoir obtenu des décisions de justice obligeant un ancien résident de New York et sa société à verser plus de 288 millions de dollars pour avoir mis en place une chaîne de Ponzi dans le cadre d'un fonds commun de matières premières.