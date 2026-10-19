 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La CFTC américaine obtient une décision condamnant un ancien résident de New York à payer 288 millions de dollars
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 21:05

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC) a annoncé lundi avoir obtenu des décisions de justice obligeant un ancien résident de New York et sa société à verser plus de 288 millions de dollars pour avoir mis en place une chaîne de Ponzi dans le cadre d'un fonds commun de matières premières.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
109,41 +3,52%
CAC 40
7 868,05 -1,11%
TOTALENERGIES
80,53 -0,22%
2CRSI
26,78 +2,06%
STELLANTIS
3,852 -3,33%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank