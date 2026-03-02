La CFTC américaine nomme un ancien procureur et un avocat spécialisé dans les cryptomonnaies au poste de responsable de l'application de la loi

par Chris Prentice et Susan Heavey

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé lundi que l'ancien procureur David Miller deviendrait son principal responsable de l'application de la loi, alors que l'agence se prépare à assumer une plus grande surveillance des crypto-monnaies et des marchés de prédiction.

David Miller, qui travaillait récemment pour le cabinet d'avocats Greenberg Traurig, a rejoint la CFTC en tant que haut responsable de l'application de la loi, a déclaré l'agence lundi. Cette nomination apporte un avocat expérimenté en contentieux et un ancien procureur du groupe de travail sur les fraudes en matière de valeurs mobilières et de matières premières du bureau du procureur des États-Unis à Manhattan, connu pour avoir traité des affaires ambitieuses et complexes.

Le nouveau président Michael Selig a commencé à recruter du personnel depuis qu'il a rejoint l'agence à la fin du mois de décembre. La CFTC a été vidée de sa substance sous l'administration du président Donald Trump. Selig est la seule personne nommée pour des raisons politiques au sein d'une commission habituellement bipartisane composée de cinq personnes. De nombreux employés de carrière ont quitté le régulateur au cours de l'année dernière dans le cadre d'une purge des travailleurs fédéraux sous l'administration Trump.

"Sous la direction du président Selig, je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec le personnel talentueux de la Commission pour faire avancer la mission du président, qui consiste à encourager l'innovation et à protéger l'intégrité des marchés américains, notamment contre la fraude, les abus et les manipulations", a déclaré David Miller dans un communiqué.

Dans son cabinet privé, David Miller a défendu des personnes dans des affaires d'actifs numériques très médiatisées intentées par les États-Unis ces dernières années, notamment en représentant un gestionnaire d'une plateforme de jetons non fongibles (NFT) accusé de fraude électronique et de blanchiment d'argent, ainsi qu'un ancien chef de produit de la société de cryptomonnaies Coinbase accusé de délit d'initié.

David Miller était auparavant procureur chargé de la lutte contre le terrorisme et a également été conseiller technique pour la série télévisée "Billions".