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La CFO d'OVHcloud quitte ses fonctions
information fournie par Zonebourse 26/08/2026 à 07:23
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OVH Group annonce plusieurs évolutions au sein de son comité exécutif, dont le départ de sa chief financial officer (CFO), Stéphanie Besnier, qui a fait part de son souhait de quitter le groupe et exercera ses fonctions jusqu'au 31 août. Le recrutement de son successeur est engagé. Dans l'intervalle, Julien Rabette, directeur financier adjoint, assurera les fonctions de CFO par intérim.

Par ailleurs, Pierre Byramjee est nommé chief revenue officer Digital Cloud. Il pilotera le développement de ce go-to-market, qui accompagne les clients digital natives, des Starters aux Scalers. Fort d'une solide expérience dans la tech et le digital, acquise notamment chez Dell, Microsoft et Stripe, il rejoint le comité exécutif du groupe de services de cloud.

Enfin, Sylvain Siou est nommé vice president Customer Solutions & Success, au sein du go-to-market Corporate, avec pour mission de rapprocher l'expertise technologique d'OVHcloud des enjeux business de ses grands comptes. Il apporte plus de vingt ans d'expérience dans l'avant-vente et l'accompagnement client, acquise notamment chez VMware, Nutanix, EfficientIP et Keepit.

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