La CFDT demande une année blanche sur les versements de dividende

PARIS, 25 mars (Reuters) - La CFDT, première organisation syndicale en France, a demandé mercredi la suspension des versements de dividendes aux actionnaires pour l'année en cours face aux conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus. Mardi, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait appelé les entreprises, notamment les plus grandes, à faire preuve de "la plus grande modération" dans leur politique de dividende. Il n'est toutefois pas allé jusqu'à conditionner le versement d'aides publiques à leur suspension. "La situation exceptionnelle impose des mesures de solidarité exceptionnelles", déclare Philippe Portier, secrétaire national de la CFDT, cité sur le site internet de la centrale syndicale. "De nombreux salariés, pour assurer une continuité de service, doivent s'adapter dans des conditions parfois difficiles, il serait incompréhensible que les actionnaires ne fassent pas eux aussi un effort", ajoute-t-il. La CFDT précise qu'elle plaidera pour des initiatives en ce sens via ses représentants aux conseils d'administration des entreprises et dans les instances représentatives du personnel. En 2019, les entreprises du CAC 40 .FCHI ont versé près de 50 milliards d'euros à leurs actionnaires, rappelle la CFDT. Les syndicats d'Engie ENGIE.PA demandent également la suppression du dividende proposé par le groupe au titre de 2019 pour lui permettre de sécuriser ses flux de trésorerie et de participer à la relance de l'économie française une fois que la pandémie de coronavirus sera terminée, selon une lettre ouverte adressée au ministre de l'Economie. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Les syndicats d'Engie lui demandent de renoncer au dividende ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Gwénaëlle Barzic, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -1.73% ENGIE Euronext Paris -3.78%