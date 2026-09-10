La cession de Novacel gonfle le résultat net semestriel de Chargeurs

Chargeurs dévoile un résultat net part du groupe de 24 MEUR pour le 1er semestre 2026, intégrant notamment la plus-value de cession de Novacel de 51,2 MEUR, nette des frais de transaction et avant déduction des réserves de conversion recyclées au compte de résultat, à hauteur de 7,5 MEUR.

Son résultat opérationnel des activités (ROPA) a chuté de 38,8% à 5,2 MEUR, et son EBITDA s'est contracté de 18,2% à 13,9 MEUR. Son taux de marge brute s'est amélioré de 1,7 point à 30,9% pour un chiffre d'affaires en baisse de 14,1% à 188,7 MEUR (-11,7% en organique).

Le groupe diversifié explique que ce chiffre d'affaires reflète "la reprise confirmée de Chargeurs PCC, les fortes dynamiques de Luxury Fibers, Personal Goods et Senfa Cilander, ainsi que l'impact temporaire du phasage des nouveaux grands projets chez Museum Studio".

En termes de perspectives 2027-2031, le groupe prévoit une accélération de sa trajectoire sur le 2e semestre 2026 et le 1er semestre 2027. Il vise un chiffre d'affaires de 500 MEUR et un EBITDA de 50 MEUR dès 2027, puis un chiffre d'affaires de 750 MEUR et un EBITDA de 100 MEUR à cinq ans.

Par ailleurs, Chargeurs fait part de son changement de nom pour devenir "Belgrano". "Evoquant le nom du premier navire de la Compagnie des Chargeurs Réunis, le Belgrano, ce nom rend hommage à nos racines tout en réaffirmant l'esprit pionnier et international de la compagnie", explique la société.