La CEPI s'engage à verser jusqu'à 50 millions de dollars pour développer, en collaboration avec Moderna, un vaccin contre le virus Ebola à Bundibugyo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Moderna MRNA.O a annoncé lundi avoir renforcé son partenariat avec la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) afin de faire progresser le développement d'un vaccin potentiel contre le virus Ebola de Bundibugyo.

Dans le cadre de cet accord, la CEPI s'est engagée à verser jusqu'à 50 millions de dollars pour soutenir le développement préclinique et les premiers essais cliniques du candidat-vaccin expérimental de Moderna contre le virus Ebola de Bundibugyo, a précisé Moderna.