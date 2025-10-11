La Central Bancompany fait état d'une hausse de ses recettes dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

(Détails financiers au paragraphe 3 et contexte aux paragraphes 2, 4 et 5)

Le holding bancaire Central Bancompany a annoncé vendredi une hausse d'environ 6 % de ses revenus au cours du premier semestre de l'année, alors qu'il a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, devenant ainsi la dernière entreprise financière à rechercher un marché de cotation dynamique.

L'activité d'introduction en bourse aux États-Unis a repris ces derniers mois après une période d'accalmie due à la volatilité des marchés et à l'incertitude de la politique commerciale, avec des débuts en fanfare d'Alliance Laundry

ALH.N et de Phoenix Education Partners PXED.N jeudi, soulignant l'appétit renouvelé des investisseurs pour le risque.

Le mois dernier, une autre holding bancaire, Commercial Bancgroup , et une société de gestion de patrimoine numérique automatisée , Wealthfront , ont fait part de leur intention de s'introduire en bourse aux États-Unis.

Depuis la crise financière de 2008, les introductions en bourse de banques américaines ont été rares, le renforcement de la réglementation, l'augmentation des coûts de mise en conformité et la volatilité des marchés ayant réduit l'attrait des cotations publiques.

Central Bancompany a enregistré un bénéfice net de 186,2 millions de dollars pour un chiffre d'affaires total de 493,2 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin, contre un bénéfice net de 171,3 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 466,1 millions de dollars un an plus tôt, selon une déclaration.

La Central Bancompany, dont le siège est à Jefferson City, dans le Missouri, disposait au 30 juin d'un actif total de 19,1 milliards de dollars et de 14,2 milliards de dollars d'actifs patrimoniaux conseillés. Par l'intermédiaire de son unité, la Central Trust Bank, elle offre des services aux consommateurs, des services commerciaux et des services de gestion de patrimoine dans le Missouri, le Kansas, l'Oklahoma et le Colorado.

Central Bancompany sera cotée au Nasdaq sous le symbole "CBC".

Morgan Stanley et Keefe, Bruyette & Woods sont les principaux souscripteurs de l'offre.