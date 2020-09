Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Cédéao exige la nomination d'un président civil au Mali d'ici le 15 septembre Reuters • 07/09/2020 à 20:34









NIAMEY, 7 septembre (Reuters) - Les dirigeants d'Afrique de l'Ouest ont donné lundi jusqu'au 15 septembre à la junte militaire au pouvoir au Mali pour désigner un président et un Premier ministre de transition. Dans un communiqué lu à l'issue de leur sommet, les chefs d'Etat de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) ont précisé que ce président et ce Premier ministre devaient être des civils. Soucieuse de maintenir la pression sur les militaires ayant renversé le 18 août le président Ibrahim Boubacar Keïta, la Cédéao n'a pas levé les sanctions prises contre le Mali après le coup d'Etat. Ils ont néanmoins salué les mesures prises par la junte au cours de la semaine écoulée afin d'ouvrir une concertation avec les partis politiques et des représentants de la société civile au sujet de la période de transition. La Cédéao exige le rétablissement rapide d'un régime civil au Mali et l'organisation d'élections dans un délai d'un an, un calendrier sur lequel la junte réunie au sein d'un Comité national pour le salut du peuple (CNSP) ne s'est pas engagée. (Boureima Balima version française Bertrand Boucey)

