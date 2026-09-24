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La CE préoccupée par les rumeurs d'interdiction des exportations de gazole par les USA
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 12:43
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La Commission européenne s'est déclarée préoccupée, jeudi, par des informations, démenties par la Maison blanche, selon lesquelles les Etats-Unis envisageraient d'interdire les exportations de gazole pour tenter de contenir la flambée des prix de ce carburant utilisé dans l'agriculture et le transport ferroviaire et routier.

"Des contacts à haut niveau se poursuivent entre l'Union européenne et l'administration américaine. Nous attendons de proches partenaires qu'ils se consultent avant de prendre des mesures susceptibles d'affecter des marchés communs", a dit Olof Gill, porte-parole de l'exécutif européen.

Le site d'information Politico a rapporté mercredi que l'administration de Donald Trump étudiait la possibilité d'interdire les exportations de gazole pour une période de 90 jours en dépit de dissensions au sein même du gouvernement et de l'industrie pétrolière.

L'information a été démentie par le secrétaire américain à l'Energie, Chris Wright. Selon lui, une telle interdiction n'aurait pas l'effet escompté et pourrait au contraire provoquer une nouvelle hausse des prix de l'essence et du kérosène.

"Ce qui fait l'objet de discussions est la manière la plus efficace d'augmenter l'offre de gazole aux Etats-Unis", a-t-il dit en évoquant des mesures volontaires, sans autres précisions.

Le prix du carburant utilisé pour les véhicules diesel a grimpé à plus de 6,50 dollars le gallon (3,78 litres) aux Etats-Unis en raison des graves perturbations pour le commerce mondial de pétrole engendrées par la guerre entre Israël et les Etats-Unis d'une part, l'Iran de l'autre.

(Makini Brice, Richard Lough, Timothy Gardner, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

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1 commentaire

  • 18:03

    les des américains ce jour ne sont pas acceptables pour les 27 pays européen , augmenter le baril à ce niveau ce jour ouvre un encaissement financier important énorme pour les américains qui a ouvert la guerre avec les juifs depuis février 2026 et qui détruit les qualités de gestions du monde entier ...,?

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