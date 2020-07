Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Catalogne réimpose le confinement dans la région de Lleida Reuters • 14/07/2020 à 21:25









BARCELONE, 14 juillet (Reuters) - La région très peuplée de Catalogne, en Espagne, a de nouveau tenté mardi de placer en isolement une zone comprenant 160.000 personnes afin d'endiguer une résurgence du coronavirus qui menace d'effacer les efforts récents du pays, parmi les plus touchés par l'épidémie en Europe. L'ordre de "reconfinement" pour les habitants de la commune de Lleida et de sept villes voisines doit encore être approuvé par un juge, dans un contexte de tensions dans le pays sur la manière de gérer les épidémies locales. Une précédente ordonnance concernant le reconfinement de Lleida, qui devait commencer lundi, a été annulée. La porte-parole du gouvernement catalan, Meritxell Budo, a déclaré que le gouvernement régional indépendantiste était convaincu que son décret serait approuvé par le tribunal. Après avoir subi plus de 28.400 décès, l'Espagne, dont l'économie dépend en grande partie du tourisme, a largement maîtrisé l'épidémie grâce à un confinement généralisé strict qui a été levé le 21 juin. Mais depuis, plus de 170 foyers d'infection au coronavirus ont été détectés, dont 120 sont toujours actifs - y compris un foyer inquiétant autour de la ville catalane de Lleida. INQUIÉTUDES AUSSI DANS LA BANLIEUE DE BARCELONE Selon l'ordre de reconfinement des autorités catalanes, les personnes résidant à Lleida et dans les alentours ne pourront quitter leur domicile pendant les 15 jours à venir que pour des activités essentielles comme l'activité professionnelle ou l'achat de produits alimentaires. Les rassemblements de plus de 10 personnes seront interdits, tandis que les hôtels, les restaurants et les bars seront fermés, sauf pour les livraisons de repas. "Nous demandons aux citoyens d'être responsables les uns envers les autres et de ne pas quitter (leurs maisons) si ce n'est pas strictement nécessaire", a déclaré Meritxell Budo. Le gouvernement catalan a également recommandé aux habitants de trois quartiers de L'Hospitalet de Llobregat, une zone de 265.000 habitants située dans la banlieue de Barcelone, de rester chez eux pendant les quinze prochains jours. "Nous recommandons de ne rien faire qui puisse être évité, de réduire les niveaux de socialisation", a déclaré Alba Verges, haut responsable de la santé en Catalogne, lors d'une conférence de presse. Au cours des sept derniers jours, la Catalogne a détecté 2.327 nouveaux cas de virus, contre 500 dans la région voisine de l'Aragon. (Joan Faus et Clara-Laeila Laudette; Blandine Hénault pour la version française)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.