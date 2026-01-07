La capture du Venezuela suit les "dix commandements de Trump" à la lettre : Ross Kerber

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ordre donné par le président américain Donald Trump à l'armée américaine de capturer le président vénézuélien au cours du week-end s'inscrit dans la lignée de bon nombre de ses autres actions récentes, renonçant aux accords bipartisans et aux alliances internationales en faveur d'actions directes menées avec des justifications obscures ou changeantes.

Le processus de prise de décision et le style de gestion de Trump sont restés cohérents, affirment deux chercheurs en leadership de Yale dans un nouveau livre, Trump's Ten Commandments . Selon eux, la conception de l'autorité du président est celle "d'un chef de tribu mélangé à la fluidité nécessaire et au chaos créatif d'un chef d'entreprise" En d'autres termes, un homme d'affaires familial qu'il ne faut pas sous-estimer.

Quelle meilleure façon d'envisager les mandats de M. Trump que de les considérer comme une étude de cas approfondie sur la gouvernance d'entreprise?

Cette semaine, je me suis entretenu avec les auteurs Jeffrey Sonnenfeld, président du Yale Chief Executive Leadership Institute, et Steven Tian, son directeur de recherche, au sujet de leur description de M. Trump comme étant à l'opposé de la plupart des directeur général actuels du S&P 500, qui sont des champions de la gestion de coalition. M. Sonnenfeld jouit d'un statut particulier en tant que critique constant de M. Trump, qui a gardé des contacts avec le magnat et qui, selon le professeur, s'est vu offrir la présidence de l'université Trump.

Parmi les commandements qu'ils énumèrent figurent des pratiques familières à tout électeur américain, comme la capacité de Trump à diviser pour mieux régner, son programme de "mur du son" qui distrait les opposants et son statut de "sultan de l'insulte"

Vous pouvez lire nos questions-réponses ci-dessous, éditées pour plus de clarté et de longueur.

Q: Avec la capture du président vénézuélien, c'est une semaine appropriée pour parler du style de leadership de M. Trump. Pourriez-vous nous expliquer comment vous en êtes venu à l'idée d'évaluer Trump sous l'angle du leadership? On ne compte plus les ouvrages consacrés au leadership de Washington , à l'"équipe des rivaux" de Lincoln Trump est le premier président à avoir ce genre d'antécédents.

Sonnenfeld: Beaucoup de gens, même certains de mes collègues au début, pensaient que nous serions si enthousiastes à propos de Trump, parce qu'il a une formation en affaires. Ce n'était pas la norme. Harry Truman était peut-être la personne qui se rapprochait le plus d'un président des États-Unis ayant une formation en affaires . Mais avec Trump, j'ai fini par devenir le premier critique de l'émission télévisée The Apprentice... alors que nous nous battions, nous avons fini par devenir amis.

Q: Vous l'avez appelé "le dernier empereur " (en 2004) et votre point de vue sur The Apprentice était qu'il mettait l'accent sur les mauvaises valeurs, sur le fait que les compétitions ne visaient pas tant à créer qu'à monter les concurrents les uns contre les autres. R: Quatre ans plus tard, je l'ai invité à l'un de nos CEO Summits (, une série de conférences organisées par Yale), et les autres directeur général étaient dédaigneux, parce qu'ils ne le considéraient pas comme un pair. Ils voyaient qu'il dirigeait une société immobilière régionale qui était une entreprise tribale contrôlée par la famille et dont il était le chef. C'était un peu comme une plaque tournante avec des rayons qui partaient de lui, et comme vous l'avez lu dans notre livre, c'est une partie de son modèle de leadership que nous avons identifiée... Il ne s'agissait pas d'une entreprise publique qui devait rendre des comptes à diverses parties prenantes, et ces dernières n'appréciaient pas non plus la grandeur d'âme qui se manifestait déjà à l'époque.

A: Le directeur général d'une entreprise publique moderne doit faire preuve de respect pour la légitimité d'un large éventail de parties prenantes. Chaque fois que nous leur remettons un prix, et lors de nos événements, ils insistent toujours sur le fait que je parle au nom de l'entreprise, de mes collègues, de mes employés, de mes actionnaires, et pas seulement en mon nom propre, et qu'ils acceptent votre prix. Ce n'est pas le cas de Trump. Avec Trump, il est heureux de l'accepter en son nom propre et il se demande pourquoi vous avez mis tant de temps à le lui remettre.

Q: N'y a-t-il pas un argument selon lequel, en théorie, il peut faire plus de choses? Je pense à l'exemple du cessez-le-feu à Gaza , que (l'ancien président américain Joe) Biden n'a pas réussi à obtenir. J'ai entendu dire que Trump voulait refaire du parti républicain une machine à transactions non idéologiques R: Il y a certaines qualités de fluidité qui lui permettent de ne pas être coincé dans des processus d'autorisation bureaucratiques rigides. Il y a bien sûr un inconvénient, celui de la responsabilité publique. Mais cela lui donne la possibilité de déplacer des éléments, un grand nombre de rôles intérimaires. Des personnes qui n'ont pas été confirmées par le Sénat, des personnes qui n'ont pas été soumises au processus de vérification, mais des personnes sur lesquelles il pense pouvoir compter. Parfois, il y a des gens assez médiocres qui sont des copains, des flagorneurs.

Q: J'imagine qu'il n'y a pas de directeur général de Fortune 500 qui veulent le même genre de sous-fifres à la tête de leurs principales divisions? R: Des directeur général qui ont des hommes de main? Non, un conseil d'administration ne le permettrait pas.

Q: Un thème que vous avez abordé est que ces grands directeur général ne considèrent pas Trump comme l'un d'entre eux. R: Ils n'apprécient pas qu'on leur torde le bras. Ils n'aiment pas ce que beaucoup d'entre eux considèrent comme un MAGA-maoïste, une forme de capitalisme d'État qui s'apparente davantage à ce que la Chine a pratiqué qu'à la croyance américaine dans les marchés libres conservateurs et l'économie de laissez-faire.

Q: Vous dites que la réaction des chefs d'entreprise américains à l'émeute de la capitale du 6 janvier 2021 a été déterminante pour la préservation de la démocratie. R: Vous m'entendez bien. Dans certains moments critiques, la source de leadership la plus fiable dans le pays, après l'armée, la voix la plus importante est celle de la communauté des affaires . Les fonctionnaires, qu'ils soient fédéraux, étatiques ou, malheureusement, locaux, n'ont plus leur mot à dire. Les universitaires n'ont plus rien à dire. Elle s'est éloignée du clergé et des médias. C'est "mon directeur général" qui a été le plus influent Il y a encore une énorme confiance dans le fait que (de nombreux citoyens) veulent entendre leur chef, leur directeur général. Et ils se sont montrés à la hauteur de l'événement.

Q: Ce que l'on pourrait appeler la réaction collective des entreprises n'a pas duré très longtemps . Vous y faites allusion lorsque vous dites que les grands groupes commerciaux ont manqué à l'appel alors que Trump regagnait du terrain. Si les directeur général n'aimaient vraiment pas Trump, ne l'ont-ils pas fait savoir? Comment se fait-il qu'ils ne se sentent pas autorisés à critiquer Trump sur le site (?) R: C'est la vindicte de ce président. Qu'est-ce qui ressemble le plus à l'Amérique que Bank of America ? BAC.N Et voilà qu'ils sont attaqués, Trump s'en prend à eux.

Q: Il ne semble pas que les entreprises américaines soient vraiment préparées à l'action collective. D'une part, il y a le concept d'concurrence, selon lequel il y a des limites au degré de coordination des entreprises. R: Seulement dans certains domaines. Les associations commerciales sont bien sûr des actions collectives. Ce qu'elles ne peuvent pas faire, c'est parler de prix et diviser les marchés.

Q: Les adversaires de Donald Trump doivent comprendre son style de leadership. R: Il n'est pas orthodoxe. Il obtient certains résultats au Moyen-Orient, peut-être en matière de contrôle des frontières. Son style de leadership lui a permis d'obtenir des résultats. Il a aussi eu des rendements de bâton et des échecs. S'il est bête, il est bête comme un renard, car il a fallu des décennies aux universitaires pour comprendre ce que, grâce à son sens de la rue, il a instinctivement compris en matière de communication de masse, de persuasion et de charme.