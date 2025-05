La capitalisation boursière des 100 plus grandes entreprises en hausse de 7% (PwC)

(AOF) - La capitalisation boursière des 100 plus grandes entreprises a augmenté de 7% au cours de l’année s’achevant au 31 mars 2025, atteignant 42 600 milliards de dollars selon la dernière étude du cabinet de conseil et d’audit PwC Global Top 100 companies sur la capitalisation boursière des 100 premières entreprises mondiales. Malgré ce record, le taux de croissance a considérablement baissé cette année par rapport à 2024 qui avait connu une augmentation de 27% (plus de 8 300 milliards de dollars).

La croissance cette année est notamment portée par les Etats-Unis, qui continuent d'être le premier pays représenté parmi les 100 plus grandes entreprises, suivi de la Chine et de l'Arabie saoudite.

Les " Sept Magnifiques ", le groupe composé des principales entreprises américaines, a vu sa capitalisation boursière grimper de 10% pour atteindre 15 000 milliards de dollars.

La capitalisation boursière de l'Europe a, quant à elle, chuté de 13,6%.

Par ailleurs, le secteur des technologies continue d'être le plus représenté parmi le Top 100, à hauteur de 33%, pour un total de 13 900 milliards de dollars.

Enfin, l'étude comptabilise 13 nouveaux entrants dans le Top 100 avec un seuil d'entrée de 152 milliards de dollars, en hausse de 8% par rapport à 2024.