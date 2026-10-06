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La capacité de trituration du soja au Brésil a augmenté de 13 % en 2026, selon Abiove
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 10:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La capacité de trituration du soja au Brésil a augmenté de 13 % en 2026 par rapport à l'année précédente, pour atteindre 86,4 millions de tonnes par an, a annoncé mardi l'association professionnelle Abiove.

* Cette expansion reflète une demande accrue d'huile de soja, principale matière première de l'industrie brésilienne du biodiesel, et de tourteau de soja, un ingrédient essentiel de l'alimentation animale, a précisé l'Abiove.

* L'Abiove, qui représente au Brésil des entreprises telles que ADM ADM.N , Bunge BG.N et Cargill, prévoit que la trituration de soja dans le pays atteindra en 2026 le chiffre record de 63,5 millions de tonnes

* Les transformateurs de soja ont annoncé 7,7 milliards de reais (1,5 milliard de dollars) d’investissements pour étendre leurs activités existantes ou construire de nouvelles usines au Brésil, selon le rapport annuel d’Abiove

* L’Abiove a indiqué que ces projets, dont le lancement est prévu dans les 12 prochains mois, devraient ajouter 7,4 millions de tonnes par an à la capacité de trituration

* Le nombre d'usines de trituration de soja en activité au Brésil est passé de 131 à 148, tandis que le nombre d'installations à l'arrêt est tombé de 12 à 6 et celui des usines en construction a baissé de 6 à 3, a précisé l'Abiove (1 dollar = 4,9982 reais)

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