La campagne de promotion des PC IA de Nvidia mise sur une demande qui reste à prouver, au-delà d'une poignée d'utilisateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aditya Soni et Anhata Rooprai

L'entrée NVDA.O de Nvidia sur le marché des PC IA avec sa superpuce RTX Spark la semaine dernière constitue moins une avancée majeure pour les utilisateurs lambda qu'un pari risqué sur la capacité d'un concept largement non éprouvé à séduire un public plus large, ont déclaré des analystes.

Lors du salon Computex à Taïwan, le fabricant de puces a présenté un avenir où les ordinateurs portables exécuteraient localement de grands modèles d'IA et agiraient comme des agents numériques personnels, sans avoir besoin du cloud.

C'est une affirmation que les fabricants de PC HP HPQ.N et Dell DELL.N font depuis près de trois ans maintenant, mais qui n'a rencontré que le scepticisme de Wall Street et des consommateurs, les prix élevés l'emportant sur les avantages tangibles.

Nvidia semble toutefois proposer une version différente du PC IA de ce qui existe aujourd'hui, une version davantage destinée aux développeurs et aux créateurs de contenu qui privilégient depuis longtemps les MacBook Pro haut de gamme d'Apple AAPL.O . Six entreprises – Microsoft MSFT.O , Asus

2357.TW , HP, Lenovo 0992.HK , Dell et MSI 2377.TW – fabriqueront des PC équipés de cette puce. Leurs actions ont bondi après l'annonce de Nvidia le 1er juin.

“RTX Spark ne rend pas les PC traditionnels obsolètes. Il crée une nouvelle catégorie entre la station de travail et le serveur IA”, a déclaré Kevin Hein, analyste chez Tirias Research.

La puce combine un processeur central, un moteur graphique et jusqu’à 128 gigaoctets de mémoire unifiée, ce qui lui permet d’exécuter localement des modèles d’IA volumineux, ce que les PC IA actuels ne peuvent pas faire à grande échelle. Nvidia affirme que cela pourrait transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec les ordinateurs, les agents IA se chargeant de tâches telles que la génération de vidéos ou le débogage de code.

Les PC IA existants, largement commercialisés ces deux dernières années, se sont concentrés sur des fonctionnalités modestes telles que la transcription ou l’édition d’images et n’ont pas réussi à générer des ventes significatives pour les fabricants d’appareils et leurs partenaires tels qu’Arm ARM.O et Qualcomm QCOM.O .

DES OBSTACLES FINANCIERS SE PROFILENT

Un prix élevé et une pénurie de puces mémoire, qui a déjà fait grimper le coût des appareils, risquent de limiter l'adoption des appareils RTX Spark à un marché de niche, selon les analystes.

Le coût “ne dissuadera pas tous les grands fabricants d'ordinateurs de collaborer avec Nvidia sur ce projet, mais l'essentiel des ventes de PC au cours des prochaines années concernera toujours des PC Windows plus traditionnels équipés de puces Intel INTC.O , AMD et Qualcomm”, a déclaré Bob O'Donnell, président de TECHnalysis Research.

Les actions de HP et Dell étaient déjà en hausse avant même le lancement de la superpuce de Nvidia, avec respectivement 18 % et 223 % de progression depuis le début de l'année. Mais cette remontée a été moins motivée par les PC IA que par une vague de mises à niveau vers Windows 11 dans les entreprises, ainsi que par une demande en plein essor pour les infrastructures d'IA, en particulier pour Dell. Au cours de son dernier trimestre, HP a mis en garde contre un fort recul du marché des PC au second semestre. La société a toutefois noté une forte demande pour les PC IA, notamment de la part des entreprises, bien que l'activité PC dans son ensemble ait enregistré une baisse des ventes. Les perspectives de ventes de PC semblent sombres cette année, IDC estimant que les livraisons mondiales de PC devraient baisser de 11,3 % en 2026.

EN CONCURRENCE AVEC APPLE

Il n'est pas certain que les appareils équipés de la puce Nvidia surpasseront les Mac. Nvidia a déclaré que les détails concernant l'autonomie de la batterie et d'autres indicateurs seraient communiqués à l'approche du lancement des produits cet automne.

Néanmoins, les ordinateurs portables équipés de puces Nvidia pourraient, pour la première fois, rendre les machines Windows compétitives face aux Mac en termes de bande passante mémoire, un goulot d'étranglement majeur pour les logiciels d'IA qui font constamment circuler des données entre le processeur et la mémoire d'une machine, ce qui ajoute de la latence.

Cela les rapproche des puces maison d'Apple, qui intègrent une mémoire unifiée depuis 2020.

“Je m’attends à ce que certaines entreprises franchissent le pas pour tester la viabilité à long terme de l’inférence sur appareil”, a déclaré Tom Mainelli, vice-président de groupe chez IDC.