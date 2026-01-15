 Aller au contenu principal
La Californie s'apprête à approuver l'acquisition de Frontier par Verizon
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 21:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La California Public Utilities Commission devrait approuver jeudi l'accord de 20 milliards de dollars conclu par Verizon Communications (VZ.N) pour l'acquisition des fournisseurs d'accès à Internet par fibre optique Frontier Communications (FYBR.O) après une série de conditions acceptées par l'entreprise de télécommunications américaine, ont déclaré les membres du conseil d'administration.

Verizon a obtenu l'approbation de la Commission fédérale des communications en mai après avoir accepté de mettre fin à ses programmes de diversité, d'équité et d'inclusion, ce qui a suscité des inquiétudes en Californie. Verizon a accepté d'acheter Frontier en septembre 2024 pour environ 9,6 milliards de dollars et d'absorber 10 milliards de dollars de dettes de Frontier. Verizon prévoit d'améliorer et d'étendre le réseau existant de Frontier dans 25 États et de déployer la fibre optique dans au moins un million de foyers américains chaque année.

