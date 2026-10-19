La Californie règle les plaintes liées à la fuite de données de 23andMe pour un montant de 6 millions de dollars

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par Dietrich Knauth

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a annoncé lundi que l'État allait recevoir un versement de 6 millions de dollars dans le cadre de la faillite de 23andMe, mettant ainsi fin aux poursuites judiciaires engagées par la Californie suite à une fuite de données survenue en 2023, qui avait exposé les informations génétiques et autres données personnelles de 6,9 millions de clients.

La Californie avait tenté, sans succès , de bloquer la vente, pour un montant de 305 millions de dollars, des actifs de 23andMe à TTAM Research Institute , une organisation à but non lucratif contrôlée par la cofondatrice de 23andMe, Anne Wojcicki. L’État avait fait valoir que cette cession dans le cadre de la faillite violait la loi californienne sur la confidentialité des informations génétiques (Genetic Information Privacy Act) et avait déclaré que les consommateurs n’avaient pas donné leur consentement explicite à cette vente.

Autrefois pionnière dans le domaine des kits de tests ADN, la société 23andMe s’est déclarée en faillite en mars 2025, cherchant à vendre son activité aux enchères suite à une baisse de la demande et aux répercussions juridiques liées à la fuite de données.

Un juge américain des faillites a rejeté les objections de la Californie concernant la vente , puis a statué que l’État ne pouvait pas poursuivre en justice pour récupérer de l’argent auprès du successeur de la société en faillite. La Californie a perdu son appel concernant cette vente devant le tribunal fédéral de district et a accepté de renoncer à tout autre recours dans le cadre d’un accord à l’amiable de 6 millions de dollars, selon des documents judiciaires déposés lundi.

Les clients de 23andMe ont conservé la possibilité de supprimer leurs données pendant la procédure de cession dans le cadre de la faillite, mais la Californie avait fait valoir que le tribunal aurait dû interdire le transfert de toute donnée à moins que les clients de 23andMe n’aient préalablement donné leur consentement explicite à la cession.

« Je suis fier de me battre pour les droits à la vie privée des Californiens et d’avoir obtenu cet accord pour les consommateurs qui ont fait confiance à 23andMe », a déclaré Rob Bonta, un démocrate, dans un communiqué publié lundi. « Je tiens à rappeler aux Californiens que les clients de 23andMe peuvent supprimer leurs données génétiques privées, quel qu’en soit le propriétaire. »

Selon le bureau du procureur général, cette fuite de données a exposé les informations génétiques de plus de 855 000 Californiens.

Dans le cadre de sa procédure de faillite, 23andMe a accepté de verser 46,75 millions de dollars aux victimes de la fuite de données de 2023.