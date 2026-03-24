La Californie poursuit le ministère américain de l'énergie au sujet du redémarrage de l'oléoduc Sable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un lien vers le procès au paragraphe 4 et de détails sur le procès au paragraphe 5) par David Thomas

Le procureur général de Californie Rob Bonta a déclaré lundi qu'il avait intenté un procès au ministère américain de l'Énergie pour l'empêcher d'utiliser une loi de l'époque de la guerre froide pour redémarrer le système d'oléoducs Sable Offshore SOC.N , longtemps contesté, qui relie la plateforme offshore de Santa Ynez aux raffineries californiennes. Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a redémarré les oléoducs au début du mois en utilisant les pouvoirs qui lui ont été accordés par le président Donald Trump par le biais d'un décret qui a invoqué la loi sur la production de défense pour remplacer les lois des États.

"Nous ne laisserons pas passer ce scandaleux dépassement fédéral sans nous battre", a déclaré Rob Bonta lors d'une conférence de presse lundi. Rob Bonta a affirmé que l'ordre de redémarrage de Chris Wright violait la législation de l'État, les ordonnances des tribunaux de l'État et un règlement approuvé par un tribunal fédéral.

Les porte-parole du ministère américain de l'énergie et de Sable Offshore n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur le procès , qui a été déposé devant le tribunal fédéral de San Francisco.

La Californie demande au tribunal de statuer que l'ordre de redémarrage donné par Chris Wright est contraire à la législation fédérale et à la Constitution des États-Unis, et d'interdire au ministère de l'énergie de s'appuyer sur cet ordre pour exploiter la plate-forme de Santa Ynez et ses pipelines.

La plateforme de Santa Ynez a été fermée à la suite d'un déversement en 2015 de plus de 100 000 gallons de pétrole brut dans l'océan Pacifique et sur les plages près de Santa Barbara. Ce procès est le dernier d'une série de conflits entre Donald Trump, qui souhaite stimuler la production nationale de combustibles fossiles, et le gouverneur de Californie Gavin Newsom, un démocrate qui s'est fait le champion de l'ambitieux programme de lutte contre le changement climatique de son État. L'ordonnance de Chris Wright a été prise alors que les prix des carburants ont augmenté dans le monde entier en raison de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Sable a déclaré au début du mois qu'elle avait commencé à expédier des hydrocarbures du canyon Las Flores à la station Pentland le 14 mars, et qu'elle prévoyait de vendre 50 000 barils par jour d'ici le 1er avril.

En janvier, la Californie a intenté un procès contre la décision de l'administration Trump de reclasser les pipelines de Sable comme "interétatiques", même s'ils passent entre deux comtés californiens.

Ce procès est toujours en cours devant la 9e cour d'appel du circuit des États-Unis.