La Californie accélère ses travaux sur les règles relatives aux véhicules électriques et les crédits d'impôt auxquels Trump s'oppose, selon la principale régulatrice de l'air de l'État

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire de GM au paragraphe 5) par Lisa Baertlein, Valerie Volcovici et David Shepardson

Les autorités californiennes rencontrent les constructeurs automobiles de Détroit cette semaine pour discuter de la prochaine phase de réglementation des gaz à effet de serre pour les voitures et les camions, a déclaré le principal régulateur de l'air de l'État.

La Californie se bat devant les tribunaux et le Congrès américain contre les efforts du président Donald Trump visant à démanteler les normes fédérales historiques en matière d'émissions des véhicules. Le gouverneur Gavin Newsom prévoit d'annoncer la semaine prochaine les détails d'un nouveau programme d'incitation aux véhicules électriques de 200 millions de dollars qui vise à combler le vide laissé par la loi budgétaire de Trump qui a supprimé les crédits d'impôt fédéraux pour les nouvelles voitures électriques l'année dernière, a déclaré Lauren Sanchez, présidente du California Air Resources Board, lors d'une interview accordée à Reuters.

"Nous accélérons tout notre travail sur les véhicules à zéro émission, et nous savons que nous devons naviguer dans une transition gérée qui protège l'environnement, protège les communautés, protège les travailleurs en collaboration avec l'industrie", a déclaré Mme Sanchez.

Ford Motor F.N et Stellantis n'ont pas fait de commentaires dans l'immédiat.

GM a confirmé qu'il rencontrait le CARB à Detroit jeudi et a déclaré avoir "une longue histoire de dialogue et de collaboration avec le CARB", ajoutant que "la Californie a la quatrième économie du monde et est un marché important pour la croissance et l'innovation".

Pendant des décennies, l'air de la Californie a été l'un des plus pollués du pays . D'autres États américains ont suivi son exemple en établissant des règles visant à réduire les dommages causés par la pollution.

La loi fédérale de 1970 sur la qualité de l'air (Clean Air Act) a conféré à la Californie le pouvoir unique de demander des dérogations à l'Agence de protection de l'environnement (EPA) pour fixer des normes d'émission plus strictes que celles du gouvernement fédéral.

Le Congrès a annulé les dérogations californiennes visant à promouvoir les véhicules sans émissions après que les Trois de Détroit ont fait pression sur le Congrès et la Maison Blanche pour obtenir un allègement significatif des réglementations californiennes en matière d'émissions. La Maison Blanche a également affaibli de manière significative les règles fédérales en matière d'émissions de gaz d'échappement et le Congrès a adopté une législation visant à mettre un terme aux pénalités imposées pour non-respect des normes en matière d'émissions de gaz d'échappement des véhicules.

GM a déclaré cette semaine que le recul des règles fédérales en matière d'émissions pourrait lui permettre d'économiser jusqu'à 750 millions de dollars.

M. Newsom, un fervent opposant à M. Trump qui est considéré comme l'un des principaux candidats démocrates à l'élection présidentielle de 2028, a sévèrement critiqué GM en septembre, déclarant que la directrice générale de GM, Mary Barra, "nous a vendus" dans le but d'éliminer les progrès réalisés par le CARB.

L'attaque de M. Trump contre les véhicules électriques et, plus généralement, contre les politiques visant à accélérer la transition vers les énergies propres a cédé le marché à la Chine, a déclaré Mme Sanchez.

"Nous faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir l'innovation nécessaire pour que les constructeurs automobiles soient à nouveau compétitifs à l'échelle mondiale", a-t-elle déclaré, soulignant le programme d'incitation à l'achat de véhicules électriques du gouverneur Newsom. "Nous sommes impatients de travailler en partenariat avec les constructeurs automobiles pour veiller à ce que ces investissements encouragent l'innovation et la concurrence mondiale dont nous savons qu'elles sont nécessaires."

OBJECTIFS CLIMATIQUES DE LA CALIFORNIE

L'année dernière, M. Trump a eu recours au Congressional Review Act pour annuler la dérogation accordée à la Californie dans le cadre du programme Advanced Clean Cars II, qui prévoyait l'élimination progressive des voitures à essence d'ici 2035. Cette décision, combinée à la fin des crédits d'impôt fédéraux pour les VE, a freiné les ventes et la production de voitures électriques.

L'administration a également révoqué la dérogation "Advanced Clean Trucks" de l'État, qui imposait l'introduction progressive de la fabrication de poids lourds sans émissions, ainsi que la dérogation "Heavy-Duty Engine Omnibus Low NOx", qui aurait permis de réduire considérablement les émissions d'oxyde d'azote des nouveaux camions diesel au fil du temps.

L'administration cherche également à mettre fin à la capacité de l'EPA à réglementer les émissions de gaz à effet de serre en annulant la "conclusion de mise en danger" qui définit ces émissions comme une menace pour la santé humaine. L'abrogation du constat de mise en danger est attendue dans les semaines à venir.

Mme Sanchez a déclaré que la Californie prévoyait de contester l'abrogation devant les tribunaux.

Avant l'investiture de M. Trump en janvier 2025, les responsables de la CARB ont retiré une demande de dérogation qui aurait établi la règle de pollution des locomotives la plus stricte du pays et exigé des opérateurs ferroviaires qu'ils éliminent progressivement les vieilles locomotives diesel.

Ils ont également retiré une demande de dérogation qui aurait fixé un délai pour que les chauffeurs de camion remplacent les camions diesel par des engins à zéro émission.

Mme Sanchez a qualifié ces retraits de stratégiques, laissant aux régulateurs de l'État la possibilité de poursuivre d'autres stratégies.

"Nous sommes prêts à nous battre et nous sommes prêts à explorer d'autres solutions en même temps", a déclaré Mme Sanchez.