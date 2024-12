La Caisse des Dépôts compte maintenir sa part au capital de Suez

( AFP / MYCHELE DANIAU )

La Caisse des Dépôts compte maintenir sa part au sein du capital de Suez, a-t-elle fait savoir alors que Sabrina Soussan, la patronne du groupe français de gestion de l'eau et des déchets, doit quitter ses fonctions fin janvier.

"La Caisse des Dépôts n’envisage pas de diminuer sa part au capital de Suez", a indiqué l'institution de la rue de Lille dans une déclaration à l'AFP. La CDC détient 19% du capital du groupe avec CNP Assurances.

De son côté, le fonds Meridiam, l'un de ses principaux actionnaires avec 39% du capital de Suez, a démenti toute discussion autour du rachat de ces parts. "Meridiam dément formellement toute discussion concernant un supposé rachat de la participation que la CDC détient chez Suez", a-t-il indiqué à l'AFP, après la publication lundi par le média La Lettre d'informations en ce sens. "Ces rumeurs sont sans aucun fondement".

"Par ailleurs, il n’y a aucun changement concernant la gouvernance de Meridiam", a tenu à préciser le fonds d'investissement.

Suez a annoncé lundi le départ surprise de sa PDG au 31 janvier et la réorganisation de sa gouvernance. Le conseil d'administration sera présidé par Thierry Déau, le patron de Meridiam, à compter du 1er janvier.

Un départ "soudain et inexpliqué" qui a suscité le questionnement parmi des représentants syndicaux du groupe. La CGT a ainsi demandé dans un communiqué "si des décisions stratégiques ou des difficultés internes" en sont à l'origine et des "explications claires et publiques" sur ce changement ainsi que sur "les mesures prises pour assurer la stabilité de l’entreprise".

Suez, dans sa configuration actuelle, correspond aux activités non reprises par Veolia après son OPA en 2022 sur le groupe, à l'époque géant de l'eau et des déchets. Le "nouveau Suez" a réalisé 8,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023.