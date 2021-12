La BRI recommande un durcissement du cadre macro prudentiel des fonds

(NEWSManagers.com) - La Banque des règlements internationaux (BRI) prescrit une expansion du cadre macro prudentiel, afin de limiter les risques systémiques des institutions financières non-bancaires( " Non-Banking Financial Institutions, NBFI " ). Ces dernières, qui comprennent les fonds d'investissements, les asset managers et les investisseurs institutionnels, ont eu une croissance plus rapide que le secteur bancaire, et comptent 200.000 milliards de dollars d'encours sous gestion fin 2019. " Les NBFI fournissent des nouveaux canaux de financement mais ils engendrent également des nouvelles instabilités financières " , a commenté Claudio Borio, chef du département monétaire et économique de la BRI, lors d'une conférence sur le rapport trimestriel de l'organisation.

La BRI craint des risques systémiques et des implications sur les politiques provenant des fonds d'obligations ouverts, qui détiennent des actifs dont la liquidité varie intrinsèquement, alors qu'ils offrent aux investisseurs une liquidité immédiat, a souligné Claudio Borio. Lors de la période de stress en mars 2020, les rachats et les ventes d'actifs par ces fonds ont affaibli la liquidité du marché à l'échelle du système. " Les rachats importants peuvent alors donner lieu à un avantage au premier arrivé au niveau du fonds (...). Comme les acheteurs sont peu nombreux dans un tel scénario, la liquidité des actifs sous-jacents est altérée, avec des retombées négatives " , souligne le rapport.

Des outils pour mieux gérer les risques systémiques

Pour ces fonds, la BRI prescrit une introduction de conditions de rachat plus alignées avec le profil de liquidité de cette classe d'actifs. De plus, les paramètres de swing pricing peuvent être recalibrés afin de prendre conscience des volumes des ventes potentielles dans les marchés. Le swing pricing peut être élevé pendant les périodes de stress du marché pour équilibrer l'impact des ventes concertées.

La BRI recommande également une supervision règlementaire au niveau national et international, afin de renforcer la résilience de ces fonds et d'autres NBFI. Ces outils macro prudentiels doivent être rigoureux pour mieux gérer les décalages de liquidité et aider à identifier et s'attaquer aux risques systémiques, indique le rapport.