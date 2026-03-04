La branche bancaire de Kraken devient la première entreprise de crypto-monnaie à sécuriser un compte de paiement avec la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2, 6 et 7; contexte général)

L'unité bancaire de l'échange de crypto-monnaies Kraken a obtenu l'accès au système de paiement de la Réserve fédérale par le biais d'un compte à usage limité, la première banque américaine d'actifs numériques à le faire, alors que le secteur approfondit sa portée dans la finance traditionnelle.

Grâce à son compte principal Fed, Kraken Financial peut se connecter directement aux principaux systèmes de paiement américains tels que Fedwire, en évitant les banques intermédiaires et en permettant des transferts de fiats plus rapides et plus efficaces pour les clients institutionnels, tout en réduisant la complexité et les coûts opérationnels, a déclaré la société dans un billet de blog mercredi.

Même si Kraken ne bénéficiera pas de l'éventail plus large de privilèges accordés aux institutions bancaires disposant d'un compte principal complet, il s'agit néanmoins d'une victoire majeure pour le secteur des actifs numériques, qui s'intègrent de plus en plus aux marchés traditionnels et suscitent un intérêt croissant de la part des investisseurs institutionnels.

Les sociétés d'actifs numériques ont également bénéficié du président Donald Trump, qui a promis de faire de l'Amérique la "capitale mondiale des cryptomonnaies".

"Comme nous le savons, le paysage des paiements évolue activement", a déclaré le président de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, dans un communiqué. "Tout au long de cette transformation, l'intégrité et la stabilité du système de paiement américain restent notre priorité."

Le compte a été approuvé pour une durée initiale d'un an, les services devant être introduits progressivement, en commençant par le soutien de l'activité des clients institutionnels chez Kraken.

"Cette étape marque la convergence de l'infrastructure cryptographique et des rails financiers souverains. Avec un compte principal de la Réserve fédérale, nous pouvons fonctionner non pas comme un participant périphérique au système bancaire américain, mais comme une institution financière directement connectée", a déclaré Arjun Sethi, codirecteur général de Payward et de Kraken.

Kraken Financial est la banque à charte Wyoming de la société et Payward en est la société mère.

Kraken a été évalué à 20 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds en novembre, et a investi activement pour se développer dans diverses classes d'actifs et accroître sa base d'utilisateurs.