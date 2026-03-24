La branche à but non lucratif d'OpenAI nomme ses dirigeants et prévoit de dépenser au moins 1 milliard de dollars au cours de l'année prochaine

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OpenAI a annoncé mardi des nominations à la tête de son organisation à but non lucratif et s'est engagée à investir au moins un milliard de dollars dans des projets liés à l'IA au cours de l'année à venir, à la suite d'une restructuration majeure chez le fabricant de ChatGPT.

Les dépenses de la Fondation OpenAI se concentreront sur des mesures telles que les sciences de la vie, la recherche médicale, la main-d'œuvre et les programmes communautaires, a déclaré OpenAI.

En octobre, l'entreprise a annoncé une restructuration qui lui a permis de s'éloigner de ses racines non lucratives, probablement pour s'introduire en bourse et débloquer davantage de financements. L'accord a transformé OpenAI en une société d'utilité publique contrôlée par une organisation à but non lucratif ayant un intérêt dans sa réussite financière.

La société a annoncé mardi que Robert Kaiden rejoignait la fondation en tant que directeur financier. Robert Kaiden a précédemment occupé des postes de direction chez Deloitte, Twitter - aujourd'hui appelé X - et Inspirato, une société de voyages de luxe.

Grâce à cet investissement, OpenAI s'associera à des institutions pour utiliser l'IA dans la recherche et le développement de traitements contre la maladie d'Alzheimer. L'entreprise se concentrera également sur les maladies à forte mortalité qui ne bénéficient pas d'un financement suffisant, a déclaré l'entreprise.

Elle a également indiqué qu'elle financerait le développement de mesures de sécurité liées à l'IA pour les enfants et les jeunes, ainsi que des initiatives communautaires.

Wojciech Zaremba, cofondateur d'OpenAI, rejoint la fondation pour diriger les travaux sur la sécurité de l'IA, tandis que Jacob Trefethen, de la société de financement et de conseil philanthropique Coefficient Giving, dirigera les efforts de la fondation dans le domaine des sciences de la vie.