La Bourse vue par les dirigeants de Suez, Eurofins, GTT, Edenred et Bio-UV

Être coté en Bourse coûte 5 à 10 millions d'euros par an à Eurofins. (© Adobestock)

Être coté en Bourse est-ce positif pour les entreprises ? Les directeurs généraux de groupes cotés de diverses tailles nous ont donné leur avis sur la question. Selon eux, si la Bourse apporte visibilité, transparence et un meilleur accès aux financements, elle est aussi source de frustration, de contraintes et n'est pas sans coûts.

Le Revenu a recueilli l'avis de plusieurs dirigeants d'entreprise. Ils livrent leur regard sur la Bourse et confient les avantages et inconvénients qu'il y a, selon eux, à être coté.

Ce qu'ils pensent de la cotation en Bourse Philippe Berterottière, PDG de GTT La cotation conduit à la rigueur, qui conduit à la performance Les avantages d'être coté en Bourse

La Bourse a fortement accru la visibilité de GTT en France et à l'international. Elle nous a aussi forcés à redoubler d'efforts en matière de communication, notamment financière, et à être particulièrement rigoureux dans nos comptes et nos objectifs. Or, la rigueur conduit à la performance.

Par ailleurs, le fait de figurer parmi les cent plus grosses capitalisations de la place de Paris renforce notre «marque employeur» et nous aide à attirer et fidéliser les talents. Nous pouvons de surcroît les rémunérer en partie par le biais de plans d'actions de performance.

Autre atout, la cotation nous offre la possibilité de réaliser des acquisitions payées en actions plutôt qu'avec nos fonds propres, ce que nous n'excluons pas de faire à l'avenir. Enfin, la Bourse donne une liquidité très appréciée à nos investisseurs.

Les inconvénients

La transparence de la communication des entreprises cotées est à la fois un atout et un inconvénient. Notre document