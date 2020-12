La Bourse sur un nuage en novembre...

Arnaud Riverain GreenSome Finance Associé Fondateur http://www.greensome-finance.fr/

Le marché s'est littéralement emballé sur les 10 premiers jours du mois ce qui lui permet d'afficher la plus forte hausse mensuelle jamais constatée. Sans surprise c'est l'annonce de l'arrivée des vaccins qui a dopé tous les indices. Pour les opérateurs tous les signaux sont au vert car, avec l'arrivée de ces vaccins, c'est le monde qui devrait redémarrer et comme ils arrivent bien plus vite que ce que l'on pouvait anticiper, cela pourrait offrir de bonnes surprises en termes de reprise économique. A cela il faut ajouter des banques centrales toujours très accommodantes, une élection présidentielle américaine qui n'aura pas fait tant de vagues que ça et vous obtenez le cocktail parfait. Certes nous n'avons pas encore effacé la purge du premier trimestre mais nous n'en sommes pas loin.

Euronext Growth continue de caracoler en tête, aidé par une composante santé et tech importante, le CAC Small sort la tête l'eau au bénéfice de repositionnements sur les secteurs qui ne sont pas Covid friendly et qui ont été logiquement massacrés. Particularité de cette année, si la tendance demeure, plus on monte en taille moins la performance est bonne. Cela peut s'expliquer par la composante sectorielle mais aussi par des Small qui étaient à la traine depuis 24 mois et aussi par le retour marqué des investisseurs particuliers qui s'orientent plus volontiers sur les petites valeurs.

Performances des indices. (source : Nyse Euronext au 30/11/2020 en clôture)

Consensus

Le consensus bouge peu, la messe semblant dite pour 2020. Il convient désormais de regarder 2021 qui présente des perspectives pour le moins explosives plus on descend dans la cote. A date, le marché estime que nous retrouverons les résultats 2019 en 2021 pour le CAC 40, nous serons 7% au-dessus pour le CAC Mid&Small et 52% pour le CAC Small... Cela nous paraît excessif notamment pour les Small mais cela donne la tendance car dans tous les cas, les annonces progressives de 2021 pourront sembler enthousiasmantes, l'effet de base étant plus que favorable surtout au T2. Attention néanmoins à ne pas s'emballer car nous n'avons aucune visibilité sur les conséquences à venir de la casse sociale.

Estimations de variation des bénéfices par action au 30 novembre. (Source : InFront)

Valorisation

Les valorisations atteignent du jamais vue à l'image de la performance des indices en novembre. Comme on le dit souvent, comparaison n'est pas raison, donc abstenons-nous de comparer les ratios à venir aux moyennes passées. La situation inédite que nous vivons avec un tel afflux de liquidité et des rendements au tapis explique en grande partie ce que nous observons. Est-ce amené à durer ? à court terme oui mais attention au retour de bâtons lorsque les banques centrales se retireront. La clé sera la vigueur de la reprise économique et sa pérennité.

Valorisation des indices. (Source : InFront au 30/11, valeurs médianes)

Conclusion

Le marché a eu son catalyseur avec les annonces d'arrivées prochaines de vaccins. Les indices se sont logiquement affolés. Sauf grosse déception sur les vaccins, ce bel optimisme devrait perdurer au moins jusqu'à la fin du S1 car l'effet de base sera très favorable en termes de résultats, surtout au T2. Attention néanmoins car le T1 ne sera pas des meilleurs étant donné qu'on le comparera à une période qui n'a quasiment pas connu les effets du covid.

Au-delà de ces éléments, un risque pourrait planer sur les marchés, celui d'un moindre interventionnisme des banques centrales qui ont drogué les marchés à l'argent gratuit. Si la reprise économique est solide et saine, rien ne justifiera qu'elles continuent à abreuver à ce niveau les marchés. C'est, selon nous, le point de surveillance à avoir. Nous avons le temps d'ici-là, donc savourons ce moment.