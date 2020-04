La Bourse pourrait retomber vers ses plus bas selon le stratège de Goldman Sachs

Peter Oppenheimer, chef stratégiste chez Goldman Sachs. (© DR)

Peter Oppenheimer et son équipe anticipent une nouvelle dégradation des Bourses mondiales avant la remontée des cours. La chute des profits et des dividendes n'est, selon eux, pas encore bien intégrée dans le prix des actions.

Peter Oppenheimer, chef stratégiste chez Goldman Sachs, souligne le caractère atypique de ce nouveau marché baissier (recul de plus de 20% depuis le sommet), par la rapidité du mouvement et par l'extrême volatilité des cours.

L'ampleur de la baisse du S&P 500, de 35% entre le sommet du 19 février et le plus bas du 23 mars, est comparable aux précédents historiques. Mais il n'a fallu que seize séances pour que la Bourse américaine bascule en marché baissier, contre quarante-quatre en 1929.

Après trois séances consécutives de variation supérieure à 9%, les 12, 13 et 16 mars (baisse, hausse, puis nouvelle baisse), le S&P 500 a regagné 18% en trois séances (+16% pour les Bourses mondiales). Soit la plus forte progression jamais enregistrée par les actions depuis 1933, aux États-Unis et en Europe.

Les actions encore trop bien valorisées

Certes, les économistes de la banque anticipent une chute historique de l'activité au deuxième trimestre, de 34% en rythme annuel aux États-Unis et de 40% en Europe. Mais ce n'est une surprise pour personne et des premiers signes de reprise voient déjà le jour en Chine.

La forte réactivité des États et des Banques centrales, et l'ampleur des moyens budgétaires et monétaires mobilisés, ont aussi rassuré les investisseurs.

Mais l'expert juge la valorisation des actions trop élevée. Après le récent rebond, la baisse des Bourses se