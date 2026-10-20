La Bourse indonésienne renforce encore les restrictions sur la vente d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte et ajout de la réaction des marchés)

L'opérateur boursier indonésien a encore renforcé mardi les restrictions sur les ventes d'actions, alors que les autorités s'efforcent de contenir une chute record déclenchée par la menace de MSCI de retirer au pays son statut de "marché émergent" et de l'exclure des indices mondiaux.

* La Bourse d’Indonésie avait déjà réduit de moitié les limites de baisse des cours des actions, les faisant passer de 15 % à 7 % lundi, alors que l’indice composite de Jakarta

.JKSE avait chuté de 16 % en deux séances, soit la plus forte baisse jamais enregistrée par LSEG depuis 1990

* Mardi, la limite de baisse de 1 roupie (0,0001 $), qui s’appliquait aux actions d’une valeur unitaire inférieure ou égale à 10 roupies, a été étendue aux actions d’une valeur unitaire inférieure ou égale à 14 roupies

* Les ordres de vente inférieurs aux cours de baisse maximale sont automatiquement rejetés par le système de transactions de la bourse. L’IDX a déclaré lundi que ces mesures visaient à "atténuer la volatilité du marché"

* MSCI propose de rétrograder le marché actions indonésien du statut "émergent" à celui de "autonome", ce qui signifierait l’absence d’afflux compensatoire provenant des fonds "frontières" et entraînerait plus de 5 milliards de dollars de sorties de capitaux, selon Goldman Sachs

* L'indice Jakarta Composite s'est stabilisé mardi

(1 dollar = 18.005,0000 roupies)