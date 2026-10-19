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La Bourse indonésienne réduit de moitié le seuil de baisse maximale pour freiner une vague de ventes sans précédent
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 07:13

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Révision et mise à jour d'un événement marquant du marché)

L'opérateur boursier indonésien a réduit de moitié, lundi, la limite quotidienne de baisse des cours boursiers, alors que les autorités tentent de freiner la plus forte vague de ventes jamais enregistrée sur le marché, déclenchée par la décision de MSCI d'exclure l'Indonésie de ses indices d'investissement.

* La Bourse d’Indonésie a abaissé la limite de baisse des actions de 15% à 7%, avec effet à compter de lundi et jusqu’au 31 décembre

* Cette mesure est importante car elle ralentit les ventes sur un marché en chute libre

* Les ventes ont été déclenchées lorsque le fournisseur d’indices MSCI a déclaré vendredi que l’Indonésie ne méritait plus le statut de “marché émergent” et a proposé un déclassement au statut de “marché autonome”, ce qui l’exclurait des indices mondiaux des marchés émergents et frontières de MSCI

* Une chute de 16% en deux jours constitue la plus forte correction jamais enregistrée pour l’indice de référence Jakarta Composite .JKSE selon les archives de LSEG remontant à 1990, et dépasse les baisses observées lors de la crise financière asiatique de 1998

* Une limite de baisse de 1 roupie s’applique aux actions dont le cours est inférieur à 10 roupies chacune

* Les ordres de vente inférieurs au cours limite à la baisse sont automatiquement rejetés par le système de transactions de la bourse

* Cette mesure a été prise “afin de garantir des négociations boursières ordonnées, équitables et efficaces, ainsi que pour atténuer la volatilité du marché”, a indiqué la bourse dans un communiqué

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