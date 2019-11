La Bourse est au plus haut et l'optimisme reste de rigueur

Le CAC 40 est au plus haut depuis juillet 2007. (© Adobestock)

Les indices boursiers battent de nouveaux records. Et plus personne ne veut manquer le rally haussier.

Un vent d'optimisme se répand agréablement dans les salles de marché tandis que les oiseaux de mauvais augure, les uns après les autres, se résignent à manger leur chapeau.

À l'évidence, les appels à la prudence ne sont plus du tout audibles. Pourquoi perdre du temps à décortiquer les enquêtes de conjoncture quand les indices boursiers volent de records en records ? La discorde commerciale entre les États-Unis et la Chine ? Le Brexit ? Les troubles politiques à Hong-Kong ? Autant de feuilletons ennuyeux qui n'ont que trop duré.

Ne pas rater le train

La vérité du moment est dans les cours de Bourse. Pas la peine de se demander si cet optimisme est justifié. Pour les gérants de fonds, la règle consiste simplement à ne pas rater le train haussier, quitte à le prendre en marche.

On se dépêche d'investir, comme le montre la dernière édition du sondage mondial de Bank of America Merrill Lynch auprès des gestionnaires de fonds. Dans les portefeuilles, le niveau de liquidité est au plus bas depuis six ans.

Il faut se rendre à l'évidence. Les politiques monétaires ultra-accommodantes des grandes banques centrales alimentent cette flambée des actifs financiers. En Europe, la BCE a relancé en novembre son programme de rachats d'actifs à hauteur de 20 milliards d'euros par mois. En interne, cette décision a été contestée par les gouverneurs néerlandais, allemand,