La Bourse du Kenya prévoit de lancer le premier ETF axé sur l'IA en Afrique de l'Est

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* La Bourse du Kenya prévoit de lancer un ETF dédié à l'IA cette année

* Une initiative visant à permettre aux investisseurs locaux de profiter de la hausse mondiale des valeurs liées à l'IA

* Le directeur général estime que la bonne tenue des actions kenyanes se poursuivra jusqu'à la fin de l'année

par Duncan Miriri

La Bourse de Nairobi au Kenya

NSE.NR est en train de créer le premier fonds négocié en bourse (ETF) d’Afrique de l’Est axé sur les valeurs liées à l’IA, qu’elle prévoit de proposer aux investisseurs avant la fin de l’année, a déclaré son directeur général.

Le marché de Nairobi attire une part importante d'investisseurs étrangers en actions grâce à son secteur bancaire rentable et à l'opérateur de télécommunications Safaricom SCOM.NR , mais il n'offre actuellement aucune exposition aux actions du secteur de l'IA.

“Nous souhaitons avant tout proposer sur notre marché un produit dont le panier sous-jacent reflète des entreprises directement exposées à l’IA”, a déclaré Frank Mwiti à Reuters.

Des entreprises telles que Microsoft MSFT.O , Anthropic et OpenAI pourraient servir de références pour cet ETF, a-t-il ajouté.

Les investisseurs kényans ont déjà accès à des produits liés à l’IA à l’étranger, mais la NSE souhaite leur faciliter les transactions sur le marché local, a expliqué M. Mwiti, soulignant qu’il existait une demande pour un produit dédié à l’IA, en particulier de la part des nouveaux investisseurs, plus jeunes.

“Plutôt que la fabrication de ciment… ils veulent se tourner vers l’IA”, a-t-il déclaré.

LA BOURSE MET EN GARDE CONTRE LE RISQUE DE BULLE, SELON SON DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le boom de l’IA cette année a propulsé les marchés boursiers à des niveaux records, mais cette flambée a attiré les craintes d’une bulle qui, si elle éclatait, pourrait entraîner les actions mondiales dans une chute brutale.

La Bourse de Nairobi va étudier attentivement la hausse mondiale liée à l’IA et reporter le lancement de l’ETF si nécessaire, afin de s’assurer que les investisseurs ne soient pas exposés à un mouvement excessif, a déclaré M. Mwiti.

“Il y a… un sentiment sur le marché selon lequel il pourrait y avoir une bulle autour de l’IA, donc il y a peut-être aussi une dimension d’attente et d’observation”, a-t-il déclaré.

Les ETF sont des fonds dont les actifs sous-jacents, tels que des actions cotées, se négocient en bourse comme des actions ordinaires, offrant ainsi aux investisseurs une exposition à une classe d’actifs particulière.

Le fonds dédié à l’IA prévu sera très probablement libellé en shillings kényans, a précisé M. Mwiti, afin de limiter les risques de change.

“Les Kenyans investissent en réalité sur les marchés étrangers en raison du manque de diversité des produits ici”, a-t-il déclaré.

La bourse examine actuellement cette proposition avec l’autorité de régulation des marchés, a précisé M. Mwiti.

Elle envisage également un ETF de cryptomonnaies basé sur le Bitcoin, l’Ethereum et Solana, qui pourrait être lancé l’année prochaine après l’adoption d’une loi régissant les actifs virtuels au Kenya, a-t-il ajouté.

LES ETF D'IA SONT LARGEMENT DISPONIBLES SUR LES MARCHÉS AVANCÉS

De nombreux marchés financiers africains ne disposent pas encore d’ETF liés à l’IA, alors que ceux-ci sont disponibles sur les grands marchés développés tels que les États-Unis.

La demande pour un tel produit au Kenya ne s’explique pas seulement par l’essor de la demande d’actions de sociétés telles que SK Hynix 000660.KS ou Samsung, mais aussi par la population jeune du pays, de plus en plus avertie en matière d’investissement, a déclaré M. Mwiti.

Safaricom a commencé en février à proposer les transactions d’actions sur sa plateforme de paiement mobile M-Pesa. Selon M. Mwiti, cette initiative a à elle seule permis d’attirer un million de nouveaux investisseurs, dont beaucoup faisaient leurs premiers pas sur le marché.

Le marché boursier kenyan a enregistré une hausse d’un peu plus de 30 % depuis le début de l’année. .NSE20 .

M. Mwiti a attribué cette hausse aux bons résultats des entreprises ainsi qu’à la stabilité de l’inflation et des marchés des changes, qui, combinés, ont propulsé la valeur du segment des actions de la Bourse à un niveau record de 4 000 milliards de shillings (XX,XX milliards d'euros) (30,95 milliards de dollars).

“Je prévois que nous terminerons l’année à 5 000 milliards de shillings”, a déclaré M. Mwiti.

(1 dollar = 129,2500 shillings kényans)