La Bourse de Singapour lance des contrats à terme sur les obligations d'État asiatiques dans un contexte de troubles géopolitiques

Le Singapore Exchange SGXL.SI lancera des contrats à terme sur les obligations d'État asiatiques dans les semaines à venir, a déclaré le directeur général Loh Boon Chye lundi, alors que les investisseurs se tournent de plus en plus vers des outils de couverture dans un contexte de tensions sur les marchés alimentées par des tensions géopolitiques croissantes.

Cette décision intervient dans le contexte d'une chute mondiale des obligations, les investisseurs craignant que la reprise du conflit au Moyen-Orient n'alimente l'inflation et n'incite les banques centrales à prendre des mesures plus strictes. Les contrats à terme sur obligations sont un outil essentiel pour gérer le risque de taux d'intérêt.

Les investisseurs et les traders utilisent généralement des produits dérivés pour couvrir les risques, amplifier les rendements ou spéculer sur les mouvements de prix sans posséder l'actif sous-jacent.

"Si vous êtes vraiment un participant mondial au portefeuille de l'économie asiatique, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne gestion des risques", a déclaré M. Loh.

La décision de Singapore Exchange intervient quelques mois après que la branche de la bourse spécialisée dans les produits dérivés a annoncé qu'elle lancerait des opérations à terme perpétuelles sur les crypto-monnaies bitcoin et éther sur sa plateforme.

Cependant, les obligations asiatiques ont attiré des flux étrangers pour un quatrième mois consécutif en janvier, l'amélioration des perspectives de croissance et la demande ferme pour les exportations régionales continuant à soutenir l'intérêt des investisseurs.

Les investisseurs étrangers ont acheté pour 3,78 milliards de dollars d'obligations locales en Corée du Sud, en Thaïlande, en Malaisie, en Inde et en Indonésie en janvier, contre des achats nets d'environ 8,07 milliards de dollars en décembre, selon les données des régulateurs locaux et des associations du marché obligataire.

"L'Asie est aujourd'hui un marché où les investisseurs peuvent s'exposer à la croissance. C'est aussi de plus en plus une zone où le risque est évalué assez rapidement, car les événements se déroulent désormais 24 heures sur 24", a déclaré le directeur général.

M. Loh n'a pas précisé quand les contrats seraient lancés ni quels marchés ils couvriraient, mais il a déclaré qu'il existait une demande claire pour ce type de produits, compte tenu de l'évolution rapide de la situation dans des pays tels que le Japon et l'Australie.

Le mois dernier, la Bourse de Singapour a annoncé son bénéfice semestriel le plus élevé depuis son entrée en bourse en 2000, grâce à des volumes d'échanges importants dans tous ses secteurs d'activité, et a signalé une activité boursière soutenue ainsi qu'un nombre croissant d'introductions en bourse.