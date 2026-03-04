La Bourse de Séoul enregistre la pire séance de son histoire, craintes sur l'énergie

par Cynthia Kim et Jihoon Lee

L'indice phare de la Bourse de Séoul a chuté mercredi de plus de 12%, la pire baisse enregistrée en 46 ans d'histoire, sur fond de craintes sur les prix de l'énergie, provoquant la panique parmi les investisseurs particuliers, bien plus habitués aux gains d'un marché considéré comme l'un des plus dynamiques au monde.

L'intensification du conflit au Moyen-Orient, suivie d'une flambée des prix du pétrole, ont remis en question le "boom" du secteur de l'intelligence artificielle (IA) qui avait propulsé l'indice de référence de la Bourse de Séoul vers une succession de records ces derniers mois, la Corée du Sud dépendant presque entièrement des importations pour satisfaire ses besoins énergétiques.

Le pays asiatique est le quatrième plus grand acheteur mondial de pétrole et environ 70% de ses achats proviennent du Moyen-Orient.

Les fabricants de puces Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS , figures de proue du rallye technologie sud-coréen, ont chuté d'environ 20% chacun au cours de cette semaine. Sur la semaine, le Kospi a connu un recul de 18,4%, effaçant 817.600 milliards de wons (476,79 milliards d'euros) de valeur boursière.

La débâcle n'a pas épargné le won KRW= , la monnaie sud-coréenne, qui chute à son plus bas niveau depuis 17 ans contre le dollar.

Le quartier de Pangyo, à Seongnam, un pôle high-tech situé juste au sud de Séoul et connu comme la Silicon Valley sud-coréenne, était étrangement calme, alors qu'il est généralement très animé à l'heure du déjeuner.

Les opérateurs étaient plutôt penchés sur les écrans de leurs smartphones, vérifiant fébrilement leurs portefeuilles alors qu'ils voyaient l'indice Kospi .KS11 , qui a doublé au cours de l'année écoulée, entrer en chute libre.

"Je suis allée aux toilettes pour trouver un coin tranquille où trader et, devinez quoi, les gens faisaient la queue dehors", a déclaré Jessica Chung, décrivant l'atmosphère comme un sentiment collectif de terreur.

La Corée du Sud compte environ 14 millions de traders particuliers, qui représentent environ un tiers des transactions boursières quotidiennes.

"Nous constatons clairement que ce sont les sorties de capitaux étrangers qui sont à l'origine de ce mouvement, en particulier dans les valeurs technologiques à forte capitalisation qui avaient mené la reprise depuis le début de l'année", a déclaré Tareck Horchani, responsable des opérations de courtage chez Maybank Securities à Singapour.

"La Corée était l'un des marchés les plus solides au monde (...) Le positionnement était donc tendu", ajoute-t-il.

(Reportage Cynthia Kim et Jihoon Lee ; avec la contribution de Rae Wee et Tom Westbrook à Singapour ; version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)