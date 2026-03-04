Guerre au Moyen-Orient: Macron convoque un nouveau conseil de défense mercredi à 20H00

Le président français Emmanuel Macron à Crozon dans le Finistère le 2 mars 2026 ( POOL / Yoan VALAT )

Le président français Emmanuel Macron a convoqué un nouveau conseil de défense et de sécurité mercredi à 20H00 pour évoquer la situation au Moyen-Orient, a annoncé la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, lors du compte-rendu du conseil des ministres.

Il s'agit du quatrième conseil de défense convoqué depuis le début des frappes israélo-américaines sur l'Iran samedi.

Le chef de l'État a notamment annoncé mardi de "premiers vols" rapatriant des Français du Moyen-Orient, ainsi que le déploiement de moyens militaires sur place, notamment l'envoi du porte-avions Charles-de-Gaulle en Méditerranée.

"Une initiative française a été lancée par le Président de la République pour rétablir le transit dans le détroit d'Ormuz, qui conditionne la livraison de 20% de gaz et de pétrole à l'échelle mondiale", a rappelé Maud Bregeon.

"Aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est de fait fermé (...) Le canal de Suez et la mer Rouge sont aussi sous tension et menacés", a affirmé le président dans une allocution solennelle. "Nous sommes à l'initiative pour bâtir une coalition afin de réunir les moyens, y compris militaires, pour reprendre et sécuriser le trafic dans ces voies maritimes essentielles à l'économie mondiale", a-t-il ajouté.