Donald Trump veut "cesser tout commerce avec l'Espagne", l'UE "prête à réagir" pour défendre ses intérêts

Madrid a refusé de laisser Washington utiliser deux bases militaires américaines situées en Andalousie dans le cadre de la guerre contre l'Iran.

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 3 mars 2026. ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Les États-Unis doivent respecter "leurs engagements" dans le cadre de l'accord commercial signé avec l'Union européenne, a insisté mercredi 4 mars la Commission européenne, alors que Donald Trump a menacé mardi de "cesser tout commerce avec l'Espagne".

"La Commission va s'assurer que les intérêts de l'Union européenne soient pleinement protégés. Nous sommes solidaires de tous les États membres et de leurs citoyens et sommes prêts à réagir si nécessaire, à travers notre politique commerciale commune , pour défendre les intérêts de l'UE", a précisé un porte-parole.

"L'UE et les États-Unis ont conclu l'an dernier un accord commercial majeur", et la Commission "attend des États-Unis qu'ils respectent entièrement leurs engagements", a ajouté ce porte-parole, tout en réaffirmant que l'Europe "continuerait à œuvrer pour des relations commerciales transatlantiques stables, prévisibles et mutuellement bénéfiques".

"L'Espagne a été terrible"

Le président américain a menacé mardi de rompre les relations commerciales entre les États-Unis et l'Espagne , après le refus de Madrid de laisser Washington utiliser deux bases militaires américaines situées en Andalousie dans le cadre de la guerre contre l'Iran. Il s'agit de la base navale de Rota et de la base aérienne de Morón, héritées d'un accord signé en 1953 entre les États-Unis et l'Espagne, à l'époque dirigée par Franco.

Depuis plusieurs mois, Donald Trump reproche également à l'Espagne de ne pas avoir augmenté à 5% du PIB ses dépenses militaires, conformément au nouvel objectif fixé aux pays de l'Otan sous l'impulsion de Washington.

"C'est le seul pays de l'Otan qui n'a pas accepté de consacrer 5%" de son PIB à des dépenses en matière de Défense, comme le veut le nouvel objectif de l'Otan poussé par Washington, a rappelé le président américain. "L'Espagne a été terrible" et "très, très peu coopérative" , a taclé Donald Trump mardi, disant vouloir par conséquent "cesser tout commerce avec l'Espagne".

Dans une conférence de presse donnée mardi, le ministre des Affaires étrangères espagnol José Manuel Albares a déclaré n'avoir "eu aucune conversation avec aucun représentant nord-américain, ni aucune demande" au sujet des bases militaires de Rota et Moron. "Nous n'avons reçu aucune plainte" , a-t-il insisté.

"Les bases que nous utilisons conjointement avec les États-Unis sont des bases sous souveraineté espagnole", a rappelé le ministre. "Et c'est dans le cadre de notre souveraineté et du traité signé avec les États-Unis qu'elles peuvent être utilisées."