La Bourse de Paris touche un nouveau record en séance

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a touché un nouveau sommet historique en séance mercredi, de concert avec de nombreuses autres places européennes, porté par un vent d'enthousiasme sur les marchés après la publication de l'inflation américaine.

L'indice vedette CAC 40 prenait 0,43% soit un gain de 35,80 points, pour atteindre 8.383,00 points vers 10H15 heure de Paris.

Dans les premiers échanges, l'indice a touché un nouveau record absolu à 8.996,72 points, dépassant son précédent sommet en séance datant de lundi. Mardi, le CAC 40 avait cédé 0,14% pour s'établir à 8.347,20 points.

Les marchés mondiaux, notamment les Bourses européennes, évoluent à des niveaux "records, alors que la détente des données d'inflation américaines a apaisé les craintes liées à la hausse des prix, alimentant l'enthousiasme des investisseurs dans un contexte de boom toujours porté par l'intelligence artificielle", commente Patrick Munnelly, stratégiste de marché chez Tickmill Group.

Le rythme de l'inflation américaine s'est calmé en fin d'année 2025. Selon les données officielles publiées mardi, l'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé en décembre de 2,7% sur un an, une hausse stable par rapport à novembre.

"L'inflation sous-jacente s'est maintenue à 2,6%, son plus bas niveau depuis 2021, en dessous des 2,7% attendus", relève Neil Wilson, de Saxo Markets. "Cela maintient la Fed sur la voie de baisses de taux plus tard cette année."

"Les inquiétudes du marché quant au risque que Donald Trump ne surchauffe l'économie avant les élections de mi-mandat semblent prématurées, les risques inflationnistes étant probablement différés", estime M. Munnelly.

Les investisseurs attendent désormais la publication décalée de l'indice des prix à la production PPI en novembre.

Engie solide

Le groupe Engie (+0,98% à 23,63 euros vers 10H15 heure de Paris) a remporté en Inde un projet hybride combinant énergie solaire et stockage d'électricité par batteries, son premier dans le pays où l'énergéticien français affiche de grandes ambitions sur un marché en pleine expansion pour les énergies renouvelables, a-t-il annoncé mardi.

