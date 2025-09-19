La Bourse de Paris termine la semaine stable

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé stable vendredi, les investisseurs digérant une semaine riche en décisions de politique monétaire, dont la première baisse de taux de l'année de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice vedette de la place parisienne, le CAC 40, a terminé à l'équilibre (-0,01%), cédant 1,02 point, pour s'établir à 7.853,59 points. Jeudi, la Bourse de Paris avait terminé en hausse de 0,87%, à 7.854,61 points.

"Les investisseurs font le point sur les récentes décisions prises par diverses banques centrales, avec une attention particulière portée sur les actions de la Réserve fédérale américaine, qui a été au centre de l'attention", note Patrick Munnelly, analyste chez Tickmill Group.

La banque centrale américaine a baissé les taux directeurs de 0,25 point de pourcentage à l'issue de sa réunion de politique monétaire mercredi, les ramenant dans une fourchette désormais comprise entre 4,00% et 4,25%.

"Le marché digère les annonces de la Fed et la ligne directrice en terme de trajectoire de baisse des taux", commente Dembik, conseiller en investissement pour Pictet AM.

Stephen Miran, un des gouverneurs de la banque centrale des Etats-Unis tout juste promu par Donald Trump, a affirmé vendredi qu'il n'avait reçu aucune consigne du président cette semaine avant de voter sur les taux d'intérêt.

Ailleurs, la Banque d'Angleterre a maintenu son taux directeur inchangé jeudi à 4% et la Banque du Japon (BoJ) a sans surprise maintenu son taux directeur inchangé vendredi, à 0,5%.

À l'inverse de celles-ci, "les banques centrales des États-Unis, du Canada et de la Norvège ont abaissé leurs taux d’intérêt, alimentant les attentes de nouveaux assouplissements", relève M. Munnelly.

Flou autour d'une entrée en Bourse d'Eurenco

Le groupe public de production de munitions Eurenco, leader européen des poudres et explosifs, envisage une entrée en Bourse selon des informations du site d'information La Lettre, démenties par le ministère de l'Economie.

"Aucun travail concernant une introduction en Bourse d'Eurenco n'a été initié", a affirmé Bercy jeudi soir à l'AFP.

Feu vert pour BNP Paribas

"BNP a fourni une mise à jour confiante sur ses perspectives à court terme (2025/2026) et moyen terme (2028), que nous considérons comme crédibles", estiment les analystes de Deutsche Bank dans une note, révisant à la hausse leur opinion sur le titre, portant le cours de l'action sur la séance.

BNP Paribas a terminé en hausse de 1,54% à 79,60 euros.

Euronext CAC40