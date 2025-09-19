 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 852,00
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Bourse de Paris termine la semaine stable
information fournie par AFP 19/09/2025 à 18:33

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé stable vendredi, les investisseurs digérant une semaine riche en décisions de politique monétaire, dont la première baisse de taux de l'année de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice vedette de la place parisienne, le CAC 40, a terminé à l'équilibre (-0,01%), cédant 1,02 point, pour s'établir à 7.853,59 points. Jeudi, la Bourse de Paris avait terminé en hausse de 0,87%, à 7.854,61 points.

"Les investisseurs font le point sur les récentes décisions prises par diverses banques centrales, avec une attention particulière portée sur les actions de la Réserve fédérale américaine, qui a été au centre de l'attention", note Patrick Munnelly, analyste chez Tickmill Group.

La banque centrale américaine a baissé les taux directeurs de 0,25 point de pourcentage à l'issue de sa réunion de politique monétaire mercredi, les ramenant dans une fourchette désormais comprise entre 4,00% et 4,25%.

"Le marché digère les annonces de la Fed et la ligne directrice en terme de trajectoire de baisse des taux", commente Dembik, conseiller en investissement pour Pictet AM.

Stephen Miran, un des gouverneurs de la banque centrale des Etats-Unis tout juste promu par Donald Trump, a affirmé vendredi qu'il n'avait reçu aucune consigne du président cette semaine avant de voter sur les taux d'intérêt.

Ailleurs, la Banque d'Angleterre a maintenu son taux directeur inchangé jeudi à 4% et la Banque du Japon (BoJ) a sans surprise maintenu son taux directeur inchangé vendredi, à 0,5%.

À l'inverse de celles-ci, "les banques centrales des États-Unis, du Canada et de la Norvège ont abaissé leurs taux d’intérêt, alimentant les attentes de nouveaux assouplissements", relève M. Munnelly.

Flou autour d'une entrée en Bourse d'Eurenco

Le groupe public de production de munitions Eurenco, leader européen des poudres et explosifs, envisage une entrée en Bourse selon des informations du site d'information La Lettre, démenties par le ministère de l'Economie.

"Aucun travail concernant une introduction en Bourse d'Eurenco n'a été initié", a affirmé Bercy jeudi soir à l'AFP.

Feu vert pour BNP Paribas

"BNP a fourni une mise à jour confiante sur ses perspectives à court terme (2025/2026) et moyen terme (2028), que nous considérons comme crédibles", estiment les analystes de Deutsche Bank dans une note, révisant à la hausse leur opinion sur le titre, portant le cours de l'action sur la séance.

BNP Paribas a terminé en hausse de 1,54% à 79,60 euros.

Euronext CAC40

Valeurs associées

BNP PARIBAS
79,6000 EUR Euronext Paris +1,54%
DEUTSCHE BANK
30,920 EUR XETRA +1,54%
EURONEXT
131,6000 EUR Euronext Paris -3,45%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente LR de la région Île-de-France Valérie Pécresse, le 11 juin 2024 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Soupçons de détournement de fonds publics à la région IDF: Pécresse entendue
    information fournie par AFP 19.09.2025 18:55 

    La présidente LR de la région Île-de-France Valérie Pécresse a été entendue vendredi dans l'enquête sur des soupçons de détournement de fonds publics au conseil régional, a indiqué à l'AFP son entourage, confirmant une information de Mediapart. Dans l'immédiat, ... Lire la suite

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe consolide en clôture après les records à Wall Street
    information fournie par Reuters 19.09.2025 18:19 

    par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé vendredi sur de faibles variations et Wall Street était quasiment stable à mi-séance après des prises de bénéfice au lendemain des records affichés par les indices américains sur fond de baisse des taux directeurs ... Lire la suite

  • Le Bitcoin reste stable (crédit : DR)
    Cryptos : les marchés restent prudents après la baisse des taux de la Fed
    information fournie par CoinShares 19.09.2025 18:18 

    La réaction du bitcoin à la première baisse de taux de la Réserve fédérale depuis décembre est restée limitée. Les prix sont globalement inchangés depuis trois mois, tandis que la volatilité s'est contractée autour de 26%. Contrairement aux précédents cycles d'assouplissement, ... Lire la suite

  • Vendredi est une journée de pic de chaleur sur la France, avec des températures qui pourraient grimper jusqu'à 35°C par endroits ( AFP / Martin LELIEVRE )
    Pic de chaleur sur la France, avant des orages violents sur le Sud-Est
    information fournie par AFP 19.09.2025 18:18 

    Vendredi a été une journée de pic de chaleur sur la France, avec des températures qui ont grimpé jusqu'à 36°C par endroits, un phénomène de plus en plus fréquent en septembre sous l'effet du changement climatique, et qui sera suivi d'orages violents dans le quart ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank