La Bourse de Paris termine en légère hausse, avant la Fed et les résultats d'entreprises

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a fini en légère hausse mardi, avant la première réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) de l'année et le coup d'envoi de la saison des résultats d'entreprises, avec le poids lourd du luxe LVMH , après la fermeture.

Le CAC 40 a pris 0,27% à 8.152,82 points, en hausse de 21,67 points. La veille, l'indice avait terminé en petite baisse de 0,15% pour finir à 8.131,15 points.

Le principal rendez-vous de la semaine est la première réunion de l'année de la Réserve fédérale américaine, qui débute mardi.

Elle se tient dans un contexte particulier: le président de l'institution Jerome Powell a révélé début janvier l'existence d'une procédure lancée par le ministère de la Justice contre lui et dénoncé une énième tentative d'intimidation de la Fed par le pouvoir américain.

Donald Trump réclame en effet depuis plusieurs mois une forte baisse des taux d'intérêt et multiplie les attaques verbales contre M. Powell, dont le mandat prend fin en mai.

"Les investisseurs restent sceptiques et attendent les déclarations de Jerome Powell, mercredi", relève Christine Molnar, analyste pour CMC Market.

"Ces tentatives de déstabilisation ne devraient toutefois pas d'impact sur la décision de Powell, qui n'a aucune raison de réaliser maintenant un mouvement sur les taux", explique à l'AFP François Dossou, directeur de la gestion actions chez Sienna IM.

En France, l'Assemblée nationale devrait elle repousser mardi deux motions de censure déposées par la gauche hors PS et l'extrême droite, en réaction à la décision de Sébastien Lecornu d'utiliser le 49.3 pour faire adopter la partie dépenses et le budget de l'Etat pour 2026.

Cet échec probable des deux motions vaudra adoption en nouvelle lecture du projet de loi de finances, qui pourra être transmis au Sénat. Celui-ci devrait l'examiner jeudi et pourrait le rejeter d'emblée, permettant son retour rapide à l'Assemblée pour une lecture définitive.

Sur le marché de la dette, le taux d'intérêt de l'emprunt français à échéance dix ans a été stable à 3,43%. Son équivalent allemand, référence en Europe, a fini à 2,87%, stable lui aussi.

LVMH en ligne de mire

Autre point d'attention majeur des marchés: le début de la saison des résultats, qui bat son plein cette semaine.

Pour l'indice parisien, le coup d'envoi a été donné mardi soir, avec la publication du géant du luxe LVMH (+0,22% à 589,30 euros), plus grosse capitalisation de l'indice, après une nouvelle année de ralentissement du marché du luxe.

LVMH a annoncé après la clôture de la Bourse de Paris un bénéfice net en baisse, de 13% en 2025, à 10,9 milliards d'euros, et un chiffre d'affaires en baisse de 5%, à 80,8 milliards d'euros, légèrement au-desus des attentes des analystes.

Eramet dégradé

Le groupe minier Eramet a perdu 7,91% à 78,55 euros, après l'abaissement de la recommandation de "à conserver" à "à réduire" par Portzamparc.

Euronext CAC40