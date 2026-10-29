La Bourse de Paris termine en hausse, portée par les résultats d'entreprises

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en hausse jeudi, portée par une salve de résultats d'entreprises, à l'issue d'une séance marquée par l'annonce du départ anticipé de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde.

L'indice vedette CAC 40 a pris 1,05 %, soit 83,04 points, pour terminer à 7.970,00 points. La veille, il avait fini stable (-0,00 %), à 7.886,96 points.

La BCE a comme attendu maintenu jeudi son principal taux directeur à 2,5 %, après deux relèvements cette année pour contenir l'inflation alimentée par la flambée des prix de l'énergie.

Cette décision a été éclipsée par l'annonce du départ de sa présidente, qui quittera ses fonctions le 7 février 2027, avant la fin de son mandat, pour avoir "la liberté de parole, la liberté d'expression et la liberté de [s']engager sur des sujets qui ne relèvent pas de la politique monétaire", a-t-elle expliqué en conférence de presse.

En quittant son poste dès février prochain, Christine Lagarde ouvre la possibilité au président français sortant Emmanuel Macron de participer à la désignation de son successeur avant l'élection française du printemps, tandis que les sondages donnent actuellement Marine Le Pen parmi les favorites pour le scrutin.

Sur le marché de la dette, le taux d'intérêt de l'emprunt français à dix ans s'établissait à 4,91 %, comme la veille en clôture.

Concernant la France, la BCE "a réaffirmé qu'elle disposait des instruments nécessaires, tout en restant encore loin de leur mise en oeuvre", relève Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions.

"A ce stade, cette position semble tout à fait justifiée : la situation actuelle ne paraît pas relever de facteurs fondamentaux et les effets de contagion restent limités", ajoute-t-il.

Des bénéfices records

Société Générale a gagné 0,74 %, à 62,41 euros, après un bénéfice net record au troisième trimestre, à 1,89 milliard d'euros (+24,1 % sur un an), alimenté par le réveil de la banque de détail en France.

TotalEnergies (+1,20 %, à 84,60 euros) a lui aussi annoncé un bénéfice net record, plus que doublé sur un an à 8,3 milliards de dollars, grâce à l'envolée des prix des hydrocarbures provoquée par les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient.

Air Liquide a pris 1,80 %, à 177,38 euros. Le spécialiste des gaz industriels a vu ses ventes progresser de 10 % au troisième trimestre et va racheter ses propres actions à hauteur d'un milliard d'euros d'ici la fin de l'année.

Technip Energies a grimpé de 4,72 %, à 34,14 euros, après avoir revendiqué "l'Ebitda le plus élevé de [son] histoire" sur un trimestre, c'est-à-dire son meilleur résultat opérationnel.

Le gestionnaire d'actifs Amundi a gagné 1,96 %, à 91,05 euros. Son résultat net ajusté, qui exclut les éléments exceptionnels, a progressé de 20 % sur un an au troisième trimestre, à 409 millions d'euros, mais il recule de 5,3% par rapport au trimestre précédent.

Renault fait le plein

Renault a bondi de 6,91 %, à 28,17 euros. Son chiffre d'affaires a progressé de 1,5 % au troisième trimestre, notamment grâce aux véhicules assemblés pour des partenaires, alors que les ventes de ses propres marques ont reculé de 6 %.

Airbus a avancé de 2,30%, à 196,34 euros, malgré un chiffre d'affaires en recul de 2 %, à 17,5 milliards d'euros, en raison de faibles livraisons d'avions. L'avionneur maintient ses objectifs annuels.

STMicroelectronics (+1,93%, à 44,21 euros) a vu son bénéfice progresser au troisième trimestre, porté par des ventes en hausse.

Pluxee dégringole

Pluxee, l'ancienne branche titres-restaurant de Sodexo, a chuté de 16,42%, à 11,86 euros. L'entreprise a annoncé que 2027 serait une "année de transition" pour absorber l'impact "défavorable" d'une réforme des titres-restaurant au Brésil. Son résultat net a reculé de 12,3%, à 191 millions d'euros.