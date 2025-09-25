La Bourse de Paris termine en baisse comme les autres places européennes

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a clôturé modestement dans le rouge jeudi comme les autres places européennes, de bonnes statistiques américaines ayant jeté un léger froid sur les probabilités d'une rapide baisse des taux d'intérêt par la banque centrale américaine.

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a perdu 32,03 points, soit 0,41%, à 7.795,42 points. Mercredi, le CAC 40 avait cédé 0,57%.

Aux Etats-Unis, la révision en hausse de la croissance du PIB au deuxième trimestre, la baisse des demandes hebdomadaires d'allocations chômage et la progression des commandes de biens durables ont "amené à un questionnement au niveau des attentes de baisse des taux de la Fed", a expliqué Andrea Tueni, de Saxo Banque.

L'activité économique a nettement plus progressé aux Etats-Unis au deuxième trimestre que ce qui avait été auparavant calculé.

Le produit intérieur brut (PIB) américain a grimpé de 3,8% en rythme annualisé, selon cette deuxième révision à la hausse, surtout portée par une consommation plus dynamique.

Les marchés ne s'attendaient pas à cette révision d'ampleur.

"Même si c'est un indicateur retardé", puisqu'il fait référence au deuxième trimestre, "il a certainement animé la séance", a commenté Andrea Tueni.

Selon lui, "le CAC 40 a des difficultés à franchir un niveau de résistance", l'indice ayant du mal à dépasser les 8.000 points.

Vranken-Pommery veut vendre Heidsieck

La maison de champagne Vranken-Pommery a fini stable à 12,15 euros tandis que le groupe de champagne Lanson-BCC a chuté de 6% à 32,90 euros.

Vranken-Pommery est entrée en négociations exclusives mercredi avec Lanson pour lui céder Heidsieck, selon un communiqué du groupe publié mercredi.

